Обстрел в Киеве 17 ноября — фоторепортаж

Сбор обломков после ракетной атаки. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 17 ноября, россияне нанесли один из самых мощных ракетных ударов по Украине, в том числе и по Киеву. В результате падения обломков был поврежден ряд зданий.

На месте происшествия побывала корреспондентка Новини.LIVE Галина Остаповец.

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Российские захватчики нанесли масштабный обстрел по Киеву и остальной территории Украины. В общей сложности враг выпустил 120 ракет и 90 ударных БпЛА. В результате падения обломков сбитых вражеских целей повреждения и разрушения получили жилые дома.

В Печерском районе произошло возгорание кровли 5-этажного жилого дома. Произошло частичное разрушение кровли. Повреждена квартира на 5 этаже. В результате пострадала женщина, ее госпитализировали.

Также в Голосеевском районе зафиксировано падение обломков на открытой территории в жилой застройке.

В Деснянском районе также зафиксировано падение обломков на открытой территории и на крышу недостроя. Есть также падение отломков на открытой территории в Днепровском районе столицы.

Обломки на ступеньках дома. Фото: Новини.LIVE

Коммунальщики на месте падения обломков. Фото: Новини.LIVE

Обломок российской ракеты "Циркон" в пеньке. Фото: Новини.LIVE

Дыра в крыше. Фото: Новини.LIVE

Обломки в квартире. Фото: Новини.LIVE

Квартира после обстрела. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в ночь на 17 ноября Россия подняла в небо до 7 бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. По данным мониторинговых каналов, позже количество самолетов увеличилось.

Также мы сообщали, что ближе к утру, когда вражеские самолеты подошли к пусковым рубежам, примерно в 05:42, противник совершил пуск ракет. Через полчаса стало известно, что ракеты также были запущены из акватории Черного моря, то есть с кораблей.

В Киеве утром 17 ноября в результате атаки оккупантов из-за падения обломков в Печерском районе произошло возгорание на кровле многоэтажного жилого дома.