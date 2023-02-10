Вибухи в Києві: в ДСНС розповіли про збиту ракету

Наслідки від уламків ворожої ракети у Києві: в ДСНС розповіли деталі
Під час повітряної тривоги у Києві уламки збитої ворожої ракети упали в приватний сектор в Голосіївському районі. Люди самі викликали рятувальників, аби перевірити місцевість. Про це Новини.LIVE розповіли в ДСНС на місці події.
"Нам надійшла інформація, що в одному з районів міста Києва внаслідок потрапляння уламків начебто збитої ракети в одного з заявників пошкоджено автомобілі і його будинок. Рятувальники були направлені на місце події для перевірки інформації та надання допомоги", — розповіли в ДСНС.
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По прибуттю було встановлено, що внаслідок потрапляння незначних уламків дійсно збитої ракети пошкоджено кілька припаркованих автомобілів, а в чотирьох будинках частково вибиті вікна.
"Допомоги рятувальників люди не потребували. Жертв постраждалих внаслідок цієї події нема", — підсумували в ДСНС.
Додамо, що на місці працювали вибухотехніки. У дворах знайшли кілька уламків ракети. Люди самостійно прибирають наслідки від падіння уламків.
"Ми були вдома. Прокинулися від першого вибуху і вийшли подивитися у вікно, тоді стався другий вибух. Брата приголомшило, ліг на підлогу. Ми вийшли на перший поверх, і я нікого з сім'ї не випускав надвір. Тато хотів вийти. Зателефонував до ДСНС. Ніхто не постраждав, але емоції всередині зашкалюють, ця рашка вже…" — розповів киянин Сергій.
Нагадаємо, 10 лютого російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у кількох областях країни.
У соцмережах повідомляли про вибухи у Кривому Розі.Також інформували про роботу сил протиповітряної оборони у Дніпрі, Миколаєві та Одесі. На Полтавщині та Кіровоградщині працювала протиповітряна система оборони. Крім того, вибухи були й у Харкові.