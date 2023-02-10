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Наслідки від уламків ворожої ракети у Києві: в ДСНС розповіли деталі

10 лютого 2023 14:15
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Вибухи в Києві: в ДСНС розповіли про збиту ракету
Інформація про вибухи в Києві від ДСНС
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Під час повітряної тривоги у Києві уламки збитої ворожої ракети упали в приватний сектор в Голосіївському районі. Люди самі викликали рятувальників, аби перевірити місцевість. Про це Новини.LIVE розповіли в ДСНС на місці події. 

"Нам надійшла інформація, що в одному з районів міста Києва внаслідок потрапляння уламків начебто збитої ракети в одного з заявників пошкоджено автомобілі і його будинок. Рятувальники були направлені на місце події для перевірки інформації та надання допомоги", — розповіли в  ДСНС. 

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По прибуттю було встановлено, що внаслідок потрапляння незначних уламків дійсно збитої ракети пошкоджено кілька припаркованих автомобілів, а в чотирьох будинках частково вибиті вікна. 

"Допомоги рятувальників люди не потребували. Жертв  постраждалих внаслідок цієї події нема", —  підсумували в ДСНС. 

Додамо, що на місці працювали вибухотехніки. У дворах знайшли кілька уламків ракети. Люди самостійно прибирають наслідки від падіння уламків. 

"Ми були вдома. Прокинулися від першого вибуху і вийшли подивитися у вікно, тоді стався другий вибух. Брата приголомшило, ліг на підлогу. Ми вийшли на перший поверх, і я нікого з сім'ї не випускав надвір. Тато хотів вийти. Зателефонував до ДСНС. Ніхто не постраждав, але емоції всередині зашкалюють, ця рашка вже…" — розповів киянин Сергій.

Нагадаємо, 10 лютого російські окупанти завдали масованого ракетного удару по території України. Вибухи пролунали у кількох областях країни. 

У соцмережах повідомляли про вибухи у Кривому Розі.Також інформували про роботу сил протиповітряної оборони у Дніпрі, Миколаєві та Одесі. На Полтавщині та Кіровоградщині працювала протиповітряна система оборони. Крім того, вибухи були й у Харкові.

 

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