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Последствия от обломков вражеской ракеты в Киеве: в ГСЧС рассказали детали

10 февраля 2023 14:15
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Взрывы в Киеве: в ГСЧС рассказали о сбитой ракете
Информация о взрывах в Киеве от ГСЧС
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Во время воздушной тревоги в Киеве обломки сбитой вражеской ракеты попали в частный сектор в Голосеевском районе. Люди сами вызвали спасателей, чтобы проверить местность. Об этом Новини.LIVE рассказали в ГСЧС на месте происшествия.

"Нам поступила информация, что в одном из районов города Киева в результате попадания обломков якобы сбитой ракеты у одного из заявителей повреждены автомобили и его дом. Спасатели были направлены на место происшествия для проверки информации и оказания помощи", — рассказали в ГСЧС.

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По прибытию было установлено, что в результате попадания незначительных обломков действительно сбитой ракеты повреждены несколько припаркованных автомобилей, а в четырех домах частично выбиты окна.

"Помощи спасателей люди не нуждались. Жертв и пострадавших в результате этого события нет", — подытожили в ГСЧС.

Добавим, что на месте работали взрывотехники. Во дворах обнаружили несколько обломков ракеты. Люди самостоятельно убирают последствия падения обломков.

"Мы были дома. Проснулись от первого взрыва и вышли посмотреть в окно, тогда произошел второй взрыв. Брата оглушило, он лег на пол. Мы вышли на первый этаж, и я никого из семьи не выпускал на улицу. Папа хотел выйти. Позвонили в ГСЧС. Никто не пострадал, но эмоции внутри зашкаливают, эта рашка уже…" — рассказал киевлянин Сергей.

Напомним, 10 февраля российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины. Взрывы раздались в нескольких областях страны.

В соцсетях сообщали о взрывах в Кривом Роге. Также информировали о работе сил противовоздушной обороны в Днепре, Николаеве и Одессе. В Полтавской и Кировоградской областях работала противовоздушная система обороны. Кроме того, взрывы были и в Харькове.

 

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