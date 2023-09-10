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Наслідки ворожої атаки на Київ 10 вересня: є влучання у будинок

10 вересня 2023 02:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Наслідки ворожої атаки на Київ 10 вересня
Наслідки ворожої атаки на Київ. Фото: КМВА
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 10 вересня, близько першої ночі ворог атакував Київ безпілотниками. У місті було чути вибухи. Київській міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки є падіння уламків в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. 

Новини.LIVE зібрали усю інформацію станом на зараз.

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Наслідки ворожої атаки на Київ 10 вересня

Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки є падіння уламків в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці. 

02:00:

В Святошинському районі уламки впали в районі парку Совки. Є загоряння. Розрахунки ДСНС працюють на місці. Інформація щодо потерпілих на разі не надходила.

Також горять уламки на проїжджій частині в Соломʼянському районі. Екстрені служби слідують на місце.

В Подільському районі уламки впали на відкриту місцевість. Пожежно-рятувальні служби працюють. Потерпілих та пошкоджених будівель там немає.

Наслідки ворожої атаки на Київ 10 вересня

02:05:

У Подільському районі один постраждалий. Гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці.

02:14:

Нагадаємо, 10 вересня Київ атакували дрони. У місті дуже гучно. Чути, як працює ППО. Раніше Повітряні Сили України заявили, що з Півночі на Київ рухаються дрони-камікадзе. В більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

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