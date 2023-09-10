Наслідки ворожої атаки на Київ 10 вересня: є влучання у будинок
Сьогодні, 10 вересня, близько першої ночі ворог атакував Київ безпілотниками. У місті було чути вибухи. Київській міський голова Віталій Кличко повідомив, що внаслідок ворожої атаки є падіння уламків в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці.
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Наслідки ворожої атаки на Київ 10 вересня
Повідомляється, що внаслідок ворожої атаки є падіння уламків в Святошинському, Шевченківському та Подільському районах столиці.
02:00:
В Святошинському районі уламки впали в районі парку Совки. Є загоряння. Розрахунки ДСНС працюють на місці. Інформація щодо потерпілих на разі не надходила.
Також горять уламки на проїжджій частині в Соломʼянському районі. Екстрені служби слідують на місце.
В Подільському районі уламки впали на відкриту місцевість. Пожежно-рятувальні служби працюють. Потерпілих та пошкоджених будівель там немає.
02:05:
У Подільському районі один постраждалий. Гостра реакція на стрес. Медики надають допомогу на місці.
02:14:
Нагадаємо, 10 вересня Київ атакували дрони. У місті дуже гучно. Чути, як працює ППО. Раніше Повітряні Сили України заявили, що з Півночі на Київ рухаються дрони-камікадзе. В більшості областей України оголошено повітряну тривогу.