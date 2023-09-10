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Последствия вражеской атаки на Киев 10 сентября: попадание в дом

10 сентября 2023 02:10
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Последствия вражеской атаки на Киев 10 сентября
Последствия вражеской атаки в Киев. Фото: КМВА
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сегодня, 10 сентября, около часу ночи враг атаковал Киев беспилотниками. В городе были слышны взрывы . Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил, что в результате вражеской атаки падение обломков в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы.

Новини.LIVE собрали всю информацию по состоянию на данный момент.

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Последствия вражеской атаки на Киев 10 сентября

Сообщается, что в результате вражеской атаки падение обломков в Святошинском, Шевченковском и Подольском районах столицы.

02:00:

В Святошинском районе обломки рухнули в районе парка Совки. Есть возгорание. Расчеты ГСЧС работают на месте. Информация о пострадавших пока не поступала.

Также горят обломки на проезжей части в Соломенском районе. Экстренные службы следуют на место.

В Подольском районе обломки рухнули на открытую местность. Пожарно-спасательные службы работают. Пострадавших и поврежденных построек там нет.

Последствия вражеской атаки на Киев 10 сентября

02:05:

В Подольском районе один пострадавший. Острая реакция на стресс. Медики оказывают помощь на месте.

02:14:

Напомним, 10 сентября Киев атаковали дроны. В городе очень шумно. Слышно, как работает ПВО. Ранее Воздушные Силы Украины заявили, что с Севера в Киев двигаются дроны-камикадзе. В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога .

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