Ворожа атака на Київ 29 грудня - наслідки у Подільському районі

Наслідки ворожої атаки у Подільському районі столиці — фоторепортаж
Росія 29 грудня завдала масованого ракетного удару по Україні, постраждав і Київ. У кількох районах впали уламки збитих ворожих ракет. У Подільському районі пошкоджено склад територією 3 тисячі квадратних метрів.
На місці події працювала кореспондентка Новини.LIVE.
Ворожа атака на Київ 29 грудня
Загорання складського приміщення площею три тисячі метрів квадратних сталося зранку 29 грудня. Відомо про двох постраждалих, загиблих внаслідок події не було.
За інформацією місцевих, це були склади різних компаній, одна з яких "Дніпро М". Там розміщувалися різні види товарів.
Кілька годин рятувальники намагалися загасити полум’я, але станом на 13:00 остаточно локалізувати його не вдалося.
На місці працюють медики, ДСНС, представники Червоного хреста. Також прибувають власники бізнесів, орендарі складів, чий товар знищено. З ними працює психолог ДСНС, адже люди шоковані від того, що втратили свій бізнес і гроші.
Медики радять мешканцям району одягати маски, адже такий дим дуже шкідливий для здоров'я.
Додамо, 29 грудня окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені, люди перебувають під завалами, постраждалі цивільні об'єкти.
Нагадаємо, сьогодні у всіх регіонах України тривала повітряна тривога. Росіяни атакували міста крилатими ракетами.
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