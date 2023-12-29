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Наслідки ворожої атаки у Подільському районі столиці — фоторепортаж

29 грудня 2023 13:45
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Ворожа атака на Київ 29 грудня - наслідки у Подільському районі
Загорання складського приміщення в Подільському районі. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Росія 29 грудня завдала масованого ракетного удару по Україні, постраждав і Київ. У кількох районах впали уламки збитих ворожих ракет. У Подільському районі пошкоджено склад територією 3 тисячі квадратних метрів. 

На місці події працювала кореспондентка Новини.LIVE. 

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Ворожа атака на Київ 29 грудня 

Загорання складського приміщення площею три тисячі метрів квадратних сталося зранку 29 грудня. Відомо про двох постраждалих, загиблих внаслідок події не було. 

пожар на складе в Киеве
Наслідки ворожої атаки в Подільському районі Києва. Фото: Новини.LIVE
пожар на складе в Киеве
В Києві горить складське приміщення. Фото: Новини.LIVE
склад в Киеве
Знищений склад внаслідок ворожого удару. Фото: Новини.LIVE

За інформацією місцевих, це були склади різних компаній, одна з яких "Дніпро М". Там розміщувалися різні види товарів.

 

Кілька годин рятувальники намагалися загасити полум’я, але станом на 13:00 остаточно локалізувати його не вдалося. 

спасатели гасят пожар в Киеве
Рятувальники гасять пожежу на складі. Фото: Новини.LIVE
спасатели гасят пожар в Киеве
Робота рятувальників на місці наслідків ворожої атаки у Києві. Фото: Новини.LIVE
спасатели гасят пожар в Киеве
Влучання у склад у Києві. Фото: Новини.LIVE

На місці працюють медики, ДСНС, представники Червоного хреста. Також прибувають власники бізнесів, орендарі складів, чий товар знищено. З ними працює психолог ДСНС, адже люди шоковані від того, що втратили свій бізнес і гроші.

пожар в Подольском районе Киева
Дим від пожежі у Подільському районі. Фото: Новини.LIVE
Смог в Киеве
Київ в диму через ворожу атаку. Фото: Новини.LIVE

Медики радять мешканцям району одягати маски, адже такий дим дуже шкідливий для здоров'я. 

Додамо, 29 грудня окупанти атакували Київ. Внаслідок ворожих обстрілів є поранені, люди перебувають під завалами, постраждалі цивільні об'єкти.

Нагадаємо, сьогодні у всіх регіонах України тривала повітряна тривога. Росіяни атакували міста крилатими ракетами. 

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