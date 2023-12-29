Вражеская атака на Киев 29 декабря – последствия в Подольском районе

Последствия вражеской атаки в Подольском районе столицы — фоторепортаж
Россия 29 декабря нанесла массированный ракетный удар по Украине, пострадал и Киев. В нескольких районах упали обломки сбитых вражеских ракет. В Подольском районе поврежден склад по территории 3 тысячи квадратных метров.
На месте происшествия работала корреспондентка Новини.LIVE.
Вражеская атака на Киев 29 декабря
Возгорание складского помещения площадью три тысячи квадратных метров произошло утром 29 декабря. Известно о двух пострадавших, погибших в результате происшествия не было.
По информации местных, это были склады разных компаний, одна из которых "Днипро М". Там размещались разные виды товаров.
Несколько часов спасатели пытались потушить пламя, но к 13:00 окончательно локализовать его не удалось.
На месте работают медики, ГСЧС, представители Красного креста. Также прибывают владельцы бизнесов, арендаторы складов, чей товар уничтожен. С ними работает психолог ГСЧС, ведь люди в шоке от того, что потеряли свой бизнес и деньги.
Медики советуют жителям района одевать маски, ведь такой дым очень вреден для здоровья.
Добавим, 29 декабря оккупанты атаковали Киев. В результате вражеских обстрелов есть раненые, люди находятся под завалами, пострадали гражданские объекты.
Напомним, сегодня во всех регионах Украины продолжалась воздушная тревога. Россияне атаковали города крылатыми ракетами.
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