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Последствия вражеской атаки в Подольском районе столицы — фоторепортаж

29 декабря 2023 13:45
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Вражеская атака на Киев 29 декабря – последствия в Подольском районе
Возгорание складского помещения в Подольском районе. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Россия 29 декабря нанесла массированный ракетный удар по Украине, пострадал и Киев. В нескольких районах упали обломки сбитых вражеских ракет. В Подольском районе поврежден склад по территории 3 тысячи квадратных метров. 

На месте происшествия работала корреспондентка Новини.LIVE.

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Вражеская атака на Киев 29 декабря

Возгорание складского помещения площадью три тысячи квадратных метров произошло утром 29 декабря. Известно о двух пострадавших, погибших в результате происшествия не было.

пожар на складе в Киеве
Последствия атаки противника в Подольском районе Киева. Фото: Новини.LIVE
пожар на складе в Киеве
В Киеве горит складское помещение. Фото: Новини.LIVE
склад в Киеве
Уничтоженный склад в результате вражеского удара. Фото: Новини.LIVE

По информации местных, это были склады разных компаний, одна из которых "Днипро М". Там размещались разные виды товаров.

 

Несколько часов спасатели пытались потушить пламя, но к 13:00 окончательно локализовать его не удалось.

спасатели гасят пожар в Киеве
Спасатели тушат пожар на складе. Фото: Новини.LIVE
спасатели гасят пожар в Киеве
Работа спасателей на месте последствий вражеской атаки в Киеве. Фото: Новини.LIVE
спасатели гасят пожар в Киеве
Попадание в склад в Киеве. Фото: Новини.LIVE

На месте работают медики, ГСЧС, представители Красного креста. Также прибывают владельцы бизнесов, арендаторы складов, чей товар уничтожен. С ними работает психолог ГСЧС, ведь люди в шоке от того, что потеряли свой бизнес и деньги.

пожар в Подольском районе Киева
Дым от пожара в Подольском районе. Фото: Новини.LIVE
Смог в Киеве
Киев в дыму из-за вражеской атаки. Фото: Новини.LIVE

Медики советуют жителям района одевать маски, ведь такой дым очень вреден для здоровья.

Добавим, 29 декабря оккупанты атаковали Киев. В результате вражеских обстрелов есть раненые, люди находятся под завалами, пострадали гражданские объекты.

Напомним, сегодня во всех регионах Украины продолжалась воздушная тревога. Россияне атаковали города крылатыми ракетами.

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