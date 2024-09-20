Забруднення повітря у Києві 20 вересня — прогноз Наталки Діденко

Задимлена Київська вулиця. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Народний синоптик Наталка Діденко повідомила, що смог, який охопив Київ у п'ятницю 20 вересня, протримається ще кілька днів. Причина — антициклон Serkan та відсутність дощів.

Про це Наталка Діденко повідомила у Telegram у п'ятницю, 20 вересня.

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Смог у Києві — прогноз Наталки Діденко

Причина появи смогу у Києві 20 вересня — тління торфовищ у Вишгородському районі та, як наслідок, підвищення концентрації зважених часток (пилу) у повітрі.

Погіршенню ситуації сприяє антициклон Serkan, який охопив всю Україну.

Антициклон Serkan. Фото: t.me/PohodaNatalka

"Тому повсюди буде сухо та майже штиль, хіба на півдні вітряно. Якщо домінує антициклон, без дощів та маловітряно — це, на жаль, сприяє зависанню пилу і суттєво погіршує якість повітря", — йдеться в повідомленні

За прогнозом Наталки Діденко, посилення вітру у Києві можна очікувати лише 25 вересня, а дощі — тільки 27-28 вересня.

Проте народний синоптик наголосила, що ситуація з повітрям може покращитися значно раніше.