Загрязнение воздуха в Киеве 20 сентября — прогноз Наталки Диденко

Задымленная Киевская улица. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что смог , охвативший Киев в пятницу 20 сентября, продержится еще несколько дней. Причина – антициклон Serkan и отсутствие дождей.

Об этом Наталья Диденко сообщила в Telegram в пятницу, 20 сентября.

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Киевская улица в дыму. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Смог в Киеве — прогноз Наталки Диденко

Причина появления смога в Киеве 20 сентября - тление торфяников в Вышгородском районе и, как следствие, повышение концентрации взвешенных частиц (пыли) в воздухе.

Ухудшению ситуации способствует антициклон Serkan, который охватил всю Украину.

Антициклон Serkan. Фото: t.me/PohodaNatalka

"Поэтому повсюду будет сухо и почти штиль, разве на юге ветрено. Если доминирует антициклон, без дождей и маловетрено — это, к сожалению, способствует зависанию пыли и существенно ухудшает качество воздуха", — говорится в сообщении

По прогнозу Наталки Диденко, усиление ветра в Киеве можно ожидать только 25 сентября, а дожди — только 27-28 сентября.

Однако народный синоптик отметила, что ситуация с воздухом может улучшиться значительно раньше.