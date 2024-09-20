Загрязнение воздуха в Киеве 20 сентября — прогноз Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко сообщила, сколько еще киевлянам дышать смогом
Народный синоптик Наталья Диденко сообщила, что смог , охвативший Киев в пятницу 20 сентября, продержится еще несколько дней. Причина – антициклон Serkan и отсутствие дождей.
Об этом Наталья Диденко сообщила в Telegram в пятницу, 20 сентября.
Смог в Киеве — прогноз Наталки Диденко
Причина появления смога в Киеве 20 сентября - тление торфяников в Вышгородском районе и, как следствие, повышение концентрации взвешенных частиц (пыли) в воздухе.
Ухудшению ситуации способствует антициклон Serkan, который охватил всю Украину.
"Поэтому повсюду будет сухо и почти штиль, разве на юге ветрено. Если доминирует антициклон, без дождей и маловетрено — это, к сожалению, способствует зависанию пыли и существенно ухудшает качество воздуха", — говорится в сообщении
По прогнозу Наталки Диденко, усиление ветра в Киеве можно ожидать только 25 сентября, а дожди — только 27-28 сентября.
Однако народный синоптик отметила, что ситуация с воздухом может улучшиться значительно раньше.
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