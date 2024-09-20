Київ вийшов на перше місце у рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям 20 вересня

Київські вулиці в диму. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Якість повітря в Києві ще більш погіршилася. Зранку 20 вересня столична влада попередила містян про задимлення, а вже за кілька годин смог посилився. У світовому рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям Київ вийшов на перше місце.

Про це повідомляє ресурс IQAir у п'ятницю, 20 вересня.

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Смог у Києві 20 вересня. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Смог у Києві 20 вересня

У Києві зранку 20 вересня через пожежі погіршилась якість повітря. У КМВА порадили киянам не провітрювати приміщення та відмовитися від тривалих прогулянок на відкритому повітрі, а також пити більше води та увімкнути очищувачі повітря на максимум.

За даними IQair, Київ вийшов на перше місце в рейтингу міст із найбруднішим повітрям. Сьогодні гранично допустимий рівень забруднення перевищено в 17,5 раза.

Дані SaveEcoBot

Український ресурс SaveEcoBot, що дозволяє моніторити інформацію про забруднення повітря, також повідомляє про значне погіршення якості повітря в Києві та області. Більшість позначок на мапі червона, що сигналізує про дуже шкідливий рівень індексу якості повітря (AQI). Також побільшало фіолетових міток, які говорять небезпеку.