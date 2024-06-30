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Національне військове меморіальне кладовище буде поблизу Києва, — Мінветеранів

30 червня 2024 13:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Мінветеранів визначило місце, яке стане військовим меморіальним кладовищем
Алея Слави на кладовищі. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні визначили місце, на якому втілять проєкт із вшанування та увічнення пам'яті загиблих військових. Його реалізують в Гатненській територіальній громаді Київської області.

Про це повідомив в.о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун у Facebook у неділю, 30 червня.

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"Проєктна документація на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища пройшла державну експертизу. Висновок — позитивний", — йдеться у повідомленні.

Порхун зауважив, що проєкт розроблений відповідно до чинних державних будівельних норм, стандартів та правил: від експлуатаційної безпеки до питань енергозбереження та інклюзії. 

Щодо оцінки впливу на навколишнє середовище — порушень санітарного і епідеміологічного добробуту населення не виявлено, немає жодного впливу на екологію, що підтвержило ДП "Укрдержбудекспертиза".

В межах перших двох пускових комплексів кладовища буде збудовано:

  • сектори поховань;
  • колумбарні стіни;
  • будинок трауру;
  • вхідна група;
  • центральна площа;
  • зона рекреації;
  • під'їзна дорога;
  • зупинки громадського транспорту;
  • автостоянка;
  • адміністративна та господарська будівлі;
  • пункт охорони.

На початку наступного тижня Мінветеранів оголосить тендер на відбір підрядника безпосередньо для будівництва. 

Там наголосили, що будівництво національного військового меморіального кладовища — це питання збереження нації. Оскільки воно стане місцем, де з почестями знайдуть спокій Захисники та Захисниці, які віддали свої життя за Україну.

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Скриншот допису Порхуна
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Скриншот допису Порхуна

Нагадаємо, в Одесі завершили роботу над першим цифровим каталогом поховань, що має назву "Місця скорботи Одеси". Документ містить інформацію в собі про понад 70 місць та є результатом спільних зусиль багатьох людей та організацій.

Також ми писали, що раніше мешканці Мархалівки Київської області виступили проти будівництва Національного військового кладовища поруч з їхнім селищем. 

ЗСУ
цвинтар
Київська область
військові
Герой України
війна в Україні
Мінветеранів

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