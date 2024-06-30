Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Национальное военное мемориальное кладбище будет близ Киева, — Минветеранов arrow

Национальное военное мемориальное кладбище будет близ Киева, — Минветеранов

30 июня 2024 13:41
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Минветеранов определило место, которое станет военным мемориальным кладбищем
Аллея Славы на кладбище. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Украине определили место, на котором реализуют проект по увековечиванию памяти погибших военных. Его реализуют в Гатненской территориальной громаде Киевской области.

Об этом сообщил и.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун в Facebook в воскресенье, 30 июня.

Читайте также:

Национальное военное мемориальное кладбище

"Проектная документация на строительство первой очереди Национального военного мемориального кладбища прошла государственную экспертизу. Вывод — положительный", — говорится в сообщении.

Порхун отметил, что проект разработан в соответствии с действующими государственными строительными нормами, стандартами и правилами: от эксплуатационной безопасности до вопросов энергосбережения и инклюзии.

Относительно оценки влияния на окружающую среду нарушений санитарного и эпидемиологического благосостояния населения не выявлено — нет никакого влияния на экологию, что подтвердило ГП "Укргосстройэкспертиза".

В пределах первых двух пусковых комплексов кладбища будут построены:

  • секторы захоронений;
  • колумбарные стены;
  • дом траура;
  • входная группа;
  • центральная площадь;
  • зона рекреации;
  • подъездная дорога;
  • остановки общественного транспорта;
  • автостоянка;
  • административное и хозяйственное строения;
  • пункт охраны.

В начале следующей недели Минветеранов объявит тендер на отбор подрядчика для строительства.

Там подчеркнули, что строительство национального военного мемориального кладбища — это вопрос сохранения нации. Поскольку оно станет местом, где с почестями обретут покой Защитники и Защитницы, отдавшие свои жизни за Украину.

null
Скриншот сообщения Порхуна
null
Скриншот сообщения Порхуна

Напомним, в Одессе завершили работу над первым цифровым каталогом захоронений под названием "Места скорби Одессы". Документ содержит информацию о более чем 70 местах и является результатом совместных усилий многих людей и организаций.

Также мы писали, что ранее жители Мархаловки Киевской области выступили против строительства Национального военного кладбища рядом с их поселком.

ВСУ
кладбище
Киевская область
военные
Герой Украины
война в Украине
Минветеранов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

15:55 В документах ЕС обнаружили карту без Крыма и части Одесской области — подробности

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны