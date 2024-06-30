Минветеранов определило место, которое станет военным мемориальным кладбищем

Аллея Славы на кладбище. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине определили место, на котором реализуют проект по увековечиванию памяти погибших военных. Его реализуют в Гатненской территориальной громаде Киевской области.

Об этом сообщил и.о. министра по делам ветеранов Александр Порхун в Facebook в воскресенье, 30 июня.

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Национальное военное мемориальное кладбище

"Проектная документация на строительство первой очереди Национального военного мемориального кладбища прошла государственную экспертизу. Вывод — положительный", — говорится в сообщении.

Порхун отметил, что проект разработан в соответствии с действующими государственными строительными нормами, стандартами и правилами: от эксплуатационной безопасности до вопросов энергосбережения и инклюзии.

Относительно оценки влияния на окружающую среду нарушений санитарного и эпидемиологического благосостояния населения не выявлено — нет никакого влияния на экологию, что подтвердило ГП "Укргосстройэкспертиза".

В пределах первых двух пусковых комплексов кладбища будут построены:

секторы захоронений;

колумбарные стены;

дом траура;

входная группа;

центральная площадь;

зона рекреации;

подъездная дорога;

остановки общественного транспорта;

автостоянка;

административное и хозяйственное строения;

пункт охраны.

В начале следующей недели Минветеранов объявит тендер на отбор подрядчика для строительства.

Там подчеркнули, что строительство национального военного мемориального кладбища — это вопрос сохранения нации. Поскольку оно станет местом, где с почестями обретут покой Защитники и Защитницы, отдавшие свои жизни за Украину.

Скриншот сообщения Порхуна

Скриншот сообщения Порхуна

Напомним, в Одессе завершили работу над первым цифровым каталогом захоронений под названием "Места скорби Одессы". Документ содержит информацию о более чем 70 местах и является результатом совместных усилий многих людей и организаций.

Также мы писали, что ранее жители Мархаловки Киевской области выступили против строительства Национального военного кладбища рядом с их поселком.