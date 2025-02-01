Чорнобильські собаки зазнали швидкої еволюції через радіацію – вчені

Собаки у Чорнобилі. Фото: УНІАН

Вчені зафіксували значні генетичні зміни у собак, що мешкають на території Чорнобильської атомної електростанції, порівняно з популяціями собак із прилеглих районів та інших регіонів світу. Дослідження, проведене міжнародною групою вчених, показало, що радіаційний вплив сприяв генетичним відмінностям, які могли стати результатом мутацій або природного відбору.

Про це йдеться у статті IFLScience.

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Що виявили науковці

Дослідники проаналізували зразки крові чорнобильських собак та порівняли їхню ДНК із собаками інших регіонів. Виявилося, що особини, які живуть ближче до реактора, мають чіткі генетичні відмінності.

"Ми змогли визначити популяції собак, які живуть у зоні відчуження, просто за їхнім ДНК-профілем", — зазначила авторка дослідження, генетик Елейн Острандер з Національного інституту досліджень геному людини (США).

Поки що невідомо, як ці зміни впливають на здоров’я та виживаність собак, однак вони не є єдиним видом, що зазнав впливу еволюційних процесів у Чорнобильській зоні.

Науковці звернули увагу й на інші види, які еволюціонували після катастрофи. Виявилось, що чорнобильські вовки отримали генетичний захист від раку, а жаби, що живуть у зоні відчуження, стали значно темнішими, що, ймовірно, підвищує рівень меланіну та допомагає захищати їх від радіації.

Крім того, дослідники знайшли у водяних бліх цікаві зміни — вони мають підвищену генетичну різноманітність у місцях з вищою радіацією, що може свідчити про дію мутацій.

Як саме радіація впливає на еволюцію

Вчені висунули кілька гіпотез щодо того, чому популяції собак у Чорнобилі відрізняються генетично.

Науковці подейкують, що вплив радіації може викликати зміни в ДНК, які передаються нащадкам, формуючи нові особливості популяції. А організми, що не змогли адаптуватися до радіаційного середовища, поступово зникають, тоді як найбільш стійкі особини зберігаються та розмножуються, зміцнюючи свої генетичні характеристики.

"Однією з можливих причин, пояснених у дослідженні 2020 року, є те, що радіація може викликати мутації, які сприяють генетичним змінам, що передаються від батьків до дітей. Ще одне пояснення полягає в тому, що особини, не здатні впоратися з впливом радіоактивності, вимирають, залишаючи популяцію, яка краще пристосована до нового середовища. Це має протилежний ефект — зменшення генетичної мінливості", — йдеться у статті.

Дізнайтеся, як радянська влада ретельно приховувала масштаби катастрофи на Чорнобильській АЕС та наразила на небезпеку тисячі українців під час святкування 1 травня у 1986 році.

Тим часом ЄБРР та інші країни-партнерки виділили фінансування для Чорнобильської АЕС.