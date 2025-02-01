Чернобыльские собаки подверглись быстрой эволюции из-за радиации — ученые

Собаки в Чернобыле. Фото: УНИАН

Ученые зафиксировали значительные генетические изменения у собак, обитающих на территории Чернобыльской атомной электростанции, по сравнению с популяциями собак из близлежащих районов и других регионов мира. Исследование, проведенное международной группой ученых, показало, что радиационное воздействие способствовало генетическим различиям, которые могли стать результатом мутаций или естественного отбора.

Об этом говорится в статье IFLScience.

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Что обнаружили ученые

Исследователи проанализировали образцы крови чернобыльских собак и сравнили их ДНК с собаками других регионов. Оказалось, что особи, которые живут ближе к реактору, имеют четкие генетические различия.

"Мы смогли определить популяции собак, живущих в зоне отчуждения, просто по их ДНК-профилю", — отметила автор исследования, генетик Элейн Острандер из Национального института исследований генома человека (США).

Пока неизвестно, как эти изменения влияют на здоровье и выживаемость собак, однако они не являются единственным видом, подвергшимся влиянию эволюционных процессов в Чернобыльской зоне.

Ученые обратили внимание и на другие виды, которые эволюционировали после катастрофы. Оказалось, что чернобыльские волки получили генетическую защиту от рака, а лягушки, живущие в зоне отчуждения, стали значительно темнее, что, вероятно, повышает уровень меланина и помогает защищать их от радиации.

Кроме того, исследователи нашли у водяных блох интересные изменения — они имеют повышенное генетическое разнообразие в местах с высокой радиацией, что может свидетельствовать о действии мутаций.

Как именно радиация влияет на эволюцию

Ученые выдвинули несколько гипотез относительно того, почему популяции собак в Чернобыле отличаются генетически.

Ученые говорят, что влияние радиации может вызвать изменения в ДНК, которые передаются потомкам, формируя новые особенности популяции. А организмы, которые не смогли адаптироваться к радиационной среде, постепенно исчезают, тогда как наиболее устойчивые особи сохраняются и размножаются, укрепляя свои генетические характеристики.

"Одной из возможных причин, объясненных в исследовании 2020 года, является то, что радиация может вызвать мутации, которые способствуют генетическим изменениям, передаваемым от родителей к детям. Еще одно объяснение заключается в том, что особи, не способные справиться с воздействием радиоактивности, вымирают, оставляя популяцию, которая лучше приспособлена к новой среде. Это имеет противоположный эффект — уменьшение генетической изменчивости", — говорится в статье.

Узнайте, как советская власть тщательно скрывала масштабы катастрофы на Чернобыльской АЭС и подвергла опасности тысячи украинцев во время празднования 1 мая в 1986 году.

Между тем ЕБРР и другие страны-партнеры выделили финансирование для Чернобыльской АЭС.