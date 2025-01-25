Чорнобильська зона отримає 7 млн євро від партнерів

ЧАЕС. Фото: ДСП "Чорнобильська АЕС"

Чорнобильська зона отримає додаткове фінансування. На засіданні Асамблеї країн-вкладників Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля, яке організував Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР), було оголошено про надання близько 7 млн євро для розвитку Чорнобильської зони відчуження.

Про це розповіла міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук.

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Канада оголосила про намір перерахувати 5 млн євро із фонду, який раніше закрили в росії. Європейська комісія додасть 1,7 млн євро до вже наданих 5 млн, а також очікується внесок від Бельгії.

На засіданні було прийнято рішення про створення Групи Управління Проєктами для підвищення ефективності реалізації грантових угод, а також погодження плану з демонтажу нестабільних конструкцій об’єкта "Укриття".

Загалом Рахунок міжнародного співробітництва для Чорнобиля вже отримав понад 26 млн євро від 18 країн-вкладників.

Також торік 5 червня набрав чинності Закон України про ратифікацію Рамкової угоди між Україною та ЄБРР, який регулює діяльність цього Рахунку.

"Кошти Рахунку будуть спрямовані на відновлення зруйнованого та пошкодженого під час російської окупації обладнання, системні проєкти ядерної та радіаційної безпеки на ЧАЕС та ін. Робота над відновленням та розвитком Чорнобильської Зони триває. У планах на 2025 рік – підписання нових грантових угод та реалізація спільних проєктів", — повідомила міністерка захисту довкілля.

Нагадаємо, нещодавно науковці поділилися результатами експерименту над собаками в Чорнобилі і виявили дуже дивну деталь.

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