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Не перше знищення екологічної території — депутатка прокоментувала пожежу в екопарку Києві

5 березня 2024 22:15
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Не перше знищення екологічної території — депутатка прокоментувала пожежу в екопарку Києві
Пожежа в столичному екопарку. Фото: ДСНС
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Києві виникли масштабна пожежа на території екологічного парку у вівторок, 5 березня. Активісти громадської організації підозрюють, що це був підпал і звинувачують забудовника Stolitsa Group. При цьому депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова заявила, що це вже не перший екологічний злочин у столиці, зокрема восени протоку між озерами засипали сміттям.

Про це повідомила київська депутатка у Facebook.

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Депутатка поширила у мережі фото пожежі у екопарку та розповіла, що громада підозрює в умисному підпалі заказника "озеро Тягле" і "Осокорківські луки" забудовника.

"Громада підозрює в замовних діях забудовника "Сталіца груп", який намагається знищити і забудувати 200 га останньої зеленої зони на Осокорках", — написала Семенова.

Раніше депутка повідомляла, що у листопаді засипали сміттям протоку між озерами Тягле та Набереж. Відповідно пожежа 5 березня — це вже не перший екологічний злочин.

Тоді Семенова показала відповідь Київської прокуратури на звернення щодо забруднення сміттям водного каналу. У документі вказано, що слідчі розпочали досудове розслідування.

Відповідь прокуратури
Відповідь прокуратури. Фото: Ксенія Семенова / Facebook
Скриншот допису Семенової
Скриншот допису Семенової

Нагадаємо, 5 березня виникла пожежа на території екопарку. У ДСНС заявили, що сталося загоряння сухої трави.

Додамо, активісти ГО "Екопарк Осокорки" вважають, що причиною загоряння став підпал і звинувачують в цьому забудовника, який хотів розпочати будівництво на природно-заповідному об'єкті.

Київ
пожежа
Україна
підпал
місцеві депутати
Київрада
екологія

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