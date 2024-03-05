Не перше знищення екологічної території — депутатка прокоментувала пожежу в екопарку Києві

Пожежа в столичному екопарку. Фото: ДСНС

У Києві виникли масштабна пожежа на території екологічного парку у вівторок, 5 березня. Активісти громадської організації підозрюють, що це був підпал і звинувачують забудовника Stolitsa Group. При цьому депутатка Київської міської ради Ксенія Семенова заявила, що це вже не перший екологічний злочин у столиці, зокрема восени протоку між озерами засипали сміттям.

Про це повідомила київська депутатка у Facebook.

Читайте також:

Депутатка назвала підпал екопарку не першим злочином проти природи

Депутатка поширила у мережі фото пожежі у екопарку та розповіла, що громада підозрює в умисному підпалі заказника "озеро Тягле" і "Осокорківські луки" забудовника.

"Громада підозрює в замовних діях забудовника "Сталіца груп", який намагається знищити і забудувати 200 га останньої зеленої зони на Осокорках", — написала Семенова.

Раніше депутка повідомляла, що у листопаді засипали сміттям протоку між озерами Тягле та Набереж. Відповідно пожежа 5 березня — це вже не перший екологічний злочин.

Тоді Семенова показала відповідь Київської прокуратури на звернення щодо забруднення сміттям водного каналу. У документі вказано, що слідчі розпочали досудове розслідування.

Відповідь прокуратури. Фото: Ксенія Семенова / Facebook

Скриншот допису Семенової

Нагадаємо, 5 березня виникла пожежа на території екопарку. У ДСНС заявили, що сталося загоряння сухої трави.

Додамо, активісти ГО "Екопарк Осокорки" вважають, що причиною загоряння став підпал і звинувачують в цьому забудовника, який хотів розпочати будівництво на природно-заповідному об'єкті.