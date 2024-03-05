У Києві сталася масштабна пожежа на території екопарку
У Києві у вівторок, 5 березня, сталася масштабна пожежа. Горить на території екопарку "Осокорки".
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Пожежа у Києві
"У Києві зайнялася сильна пожежа на території екопарку "Осокорки", — йдеться у повідомленні.
ДСНС повідомила журналістам, що біля озера Тягле горить суха трава.
У мережі пишуть, що пожежники не можуть проїхати на місце події.
Оновлено 20:49. У КМДА повідомили, що рятувальники КАРС та ДСНС локалізують загоряння очерету поблизу озера Тягле.
"На відкритій території поблизу озера Тягле сталося загоряння травʼяного настилу та очерету. На місці працюють рятувальники ДСНС та КАРС", — йдеться у повідомленні.
Там наголосили, що фахівці роблять усе, щоб запобігти поширенню вогню та локалізувати пожежу.
Нагадаємо, 5 березня у Києві на Борщагівці сталася пожежа на ринку. За попередньою інформацією, на території столичного ринку загорілося два кіоски.
Також 4 березня у Київській області пролунав потужний вибух. У житловому будинку в селі Трипілля виникла пожежа, місцева мешканка дістала сильні опіки.
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