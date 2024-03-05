У Києві сталася масштабна пожежа на території екопарку

Пожежа у Києві. Фото: t.me/novinach

У Києві у вівторок, 5 березня, сталася масштабна пожежа. Горить на території екопарку "Осокорки".

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Пожежа у Києві

"У Києві зайнялася сильна пожежа на території екопарку "Осокорки", — йдеться у повідомленні.

Пожежа у Києві. Фото: t.me/novinach

ДСНС повідомила журналістам, що біля озера Тягле горить суха трава.

У мережі пишуть, що пожежники не можуть проїхати на місце події.

Допис місцевого Telegram-каналу. Фото: скриншот

Оновлено 20:49. У КМДА повідомили, що рятувальники КАРС та ДСНС локалізують загоряння очерету поблизу озера Тягле.

"На відкритій території поблизу озера Тягле сталося загоряння травʼяного настилу та очерету. На місці працюють рятувальники ДСНС та КАРС", — йдеться у повідомленні.

Там наголосили, що фахівці роблять усе, щоб запобігти поширенню вогню та локалізувати пожежу.

Допис КМДА. Фото: скриншот

Допис про пожежу в Києві. Фото: скриншот

Нагадаємо, 5 березня у Києві на Борщагівці сталася пожежа на ринку. За попередньою інформацією, на території столичного ринку загорілося два кіоски.

Також 4 березня у Київській області пролунав потужний вибух. У житловому будинку в селі Трипілля виникла пожежа, місцева мешканка дістала сильні опіки.