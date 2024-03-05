Не первое уничтожение экологической территории — депутат прокомментировала пожар в экопарке Киеве

Пожар в столичном экопарке. Фото: ГСЧС

В Киеве произошел масштабный пожар на территории экологического парка во вторник, 5 марта. Активисты общественной организации подозревают, что это был поджог и обвиняют застройщика Stolitsa Group. При этом депутат Киевского городского совета Ксения Семенова заявила, что это уже не первое экологическое преступление в столице, в частности осенью пролив между озерами засыпали мусором.

Об этом сообщила киевская депутат в Facebook.

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Депутат распространила в сети фото пожара в экопарке и рассказала, что громада подозревает в умышленном поджоге заказника "озеро Тягле" и "Осокоррские луга" застройщика.

"Громада подозревает в заказных действиях застройщика "Сталіца груп", который пытается уничтожить и застроить 200 га последней зеленой зоны на Осокорках", — написала Семенова.

Ранее депутат сообщала, что в ноябре засыпали мусором пролив между озерами Тягле и Набереж. Соответственно, пожар 5 марта — это уже не первое экологическое преступление.

Тогда Семенова показала ответ Киевской прокуратуры на обращение по поводу загрязнения мусором водного канала. В документе указано, что следователи приступили к досудебному расследованию.

Ответ прокуратуры. Фото: Ксения Семенова / Facebook

Скриншот поста Семеновой

Напомним, 5 марта возник пожар на территории экопарка. В ГСЧС заявили, что произошло возгорание сухой травы.

Добавим, активисты ОО "Экопарк Осокорки" считают, что причиной возгорания стал поджог и обвиняют в этом застройщика, который хотел начать строительство на природно-заповедном объекте.