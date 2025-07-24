Що робити, якщо не пустили з собакою в укриття — зоозахисниця пояснила

Не пустили з собакою в укриття — зоозахисниця пояснила, що робити
Згідно з чинними нормативно-правовими актами, громадянам дозволено перебувати в укриттях разом із домашніми тваринами. При цьому їх розмір не має значення.
Про це повідомила керівниця відділу стратегічних ініціатив організації UAnimals Ольга Чевганюк в ефірі телепрограми "Київський час".
Активісти закликають фіксувати порушення
У разі виникнення надзвичайної ситуації або повітряної тривоги власники тварин мають право спускатися в укриття разом із ними, за умови дотримання базових вимог безпеки — як для себе, так і для інших осіб, які перебувають у сховищі.
У випадках, коли адміністрація укриття або інші особи перешкоджають входу з твариною, Чевганюк рекомендує фіксувати такі дії на відео та викликати поліцію. Відмова у доступі є неправомірною.
Правозахисники наголошують на необхідності дотримання законодавства та забезпечення рівного доступу до укриттів для всіх громадян, у тому числі — власників тварин.
Нагадаємо, що нещодавно мер Києва Віталій Кличко заявив, що у Києві наразі є понад 4,3 тисячі укриттів. На їхній капітальний ремонт цьогоріч виділено 1,1 мільярда гривень. Крім того, кількість укриттів буде збільшена.
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