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Главная Киев Не пустили с псом в укрытие — зоозащитница объяснила, что делать

Не пустили с псом в укрытие — зоозащитница объяснила, что делать

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 17:52
Что делать, если не пустили с собакой в укрытие - зоозащитница объяснила
Женщина с собакой в укрытии. Фото: instagram/uanimals.official

Согласно действующим нормативно-правовым актам, гражданам разрешено находиться в укрытиях вместе с домашними животными. При этом их размер не имеет значения.

Об этом сообщила руководитель отдела стратегических инициатив организации UAnimals Ольга Чевганюк в эфире телепрограммы "Київський час".

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В случае возникновения чрезвычайной ситуации или воздушной тревоги владельцы животных имеют право спускаться в укрытие вместе с ними, при условии соблюдения базовых требований безопасности — как для себя, так и для других лиц, находящихся в убежище.

В случаях, когда администрация укрытия или другие лица препятствуют входу с животным, Чевганюк рекомендует фиксировать такие действия на видео и вызывать полицию. Отказ в доступе является неправомерным.

Правозащитники подчеркивают необходимость соблюдения законодательства и обеспечения равного доступа к укрытиям для всех граждан, в том числе — владельцев животных.

Напомним, что недавно мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в Киеве сейчас есть более 4,3 тысячи укрытий. На их капитальный ремонт в этом году выделено 1,1 миллиарда гривен. Кроме того, количество укрытий будет увеличено.

Также мы писали, что в Украине фиксируются массово случаи, когда украинцев не впускают в бомбоубежища.

Киев животные собака домашние питомцы укрытия
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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