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Головна Київ У Києві хочуть збільшити кількість укриттів — деталі

У Києві хочуть збільшити кількість укриттів — деталі

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Дата публікації: 22 липня 2025 23:59
Укриття в Києві — кількість бомбосховищ хочуть збільшити
Укриття в Києві. Фото: Новини.LIVE

Станом на липень 2025 року у Києві є понад 4,3 тисячі укриттів. На їхній капітальний ремонт цьогоріч виділено 1,1 мільярда гривень. 

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ24"

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Кличко заявив, що наразі в столиці продовжуються роботи задля поліпшення технічного стану укриттів, а також збільшення їхньої кількості. 

Так, цьогоріч виділено 1,1 мільярда гривень на капітальний ремонт 376 найпростіших укриттів і захисних споруд закладів соціально-культурної сфери та житлово-комунального господарства.

"Гроші, підкреслю, виділяє місто районним адміністраціям. Визначають об'єкти й роблять облаштування, ремонти, вони", — сказав міський голова.

Водночас він наголосив на необхідності збільшення укриттів у Києві. За його словами, коли Росія регулярно здійснює масовані атаки, то потрібно використовувати всі приміщення, які можуть слугувати бомбосховищами. 

"Наприклад, суттєвою частиною системи захисних споруд столиці є підземні паркінги. І в періоди ракетної небезпеки ними користується велика кількість людей", — зауважив Кличко. 

Нагадаємо, раніше начальник КМВА Тимур Ткаченко заявив, що киянам ніде ховатися від тривог і розкритикував мерію. За його словами, попри майже три з половиною роки повномасштабної війни, в Києві не збудовано жодного такого захисного об’єкта.

Також ми писали, що в Україні фіксуються масово випадки, коли українців не впускають до бомбосховищ. 

Віталій Кличко Київ обстріли війна в Україні укриття
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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