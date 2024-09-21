Прогноз погоди у Києві та області на 22 вересня — дані Укргідрометцентру

Перехожі в Києві. Фото: Новини.LIVE

Погода у Києві 22 вересня вже нагадує осінню. Синоптики попередили жителів столиці про зниження температур вночі. За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, стовпчики термометрів на Київщині 22 вересня можуть впасти навіть до +7 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі у Facebook у суботу, 21 вересня.

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У неділю, 22 вересня в Києві та області очікується невелика хмарність, проте опадів синоптики не прогнозують.

Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с.

Температура вночі +7...+12 °C, вдень +21...+26 °C.

У Києві буде трохи тепліше — вночі +10...+12 °C, вдень +23...+25 °C.

Погода у Києві 22 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, за прогнозами у Львові в неділю, 22 вересня, буде тепла погода. Буде мінлива хмарність, проте опадів не очікується. Разом з тим синоптики попереджають про серйозну загрозу через посушливу погоду.

За даними Укргідрометцентру, в Україні у наступні три доби затримається тепла, суха погода. На вихідні у суботу, 21 вересня, та в неділю, 22 вересня, опадів не передбачають.