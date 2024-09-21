Прогноз погоды в Киеве и области на 22 сентября — данные Укргидрометцентра

Не выше +12 °C — синоптики предупредили жителей Киева о резком падении температуры завтра
Погода в Киеве 22 сентября уже напоминает осенью. Синоптики предупредили жителей столицы о понижении температур ночью. По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, столбики термометров в Киевской области 22 сентября могут упасть даже до +7 °C.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре в Facebook в субботу, 21 сентября.
Погода в Киеве и области 22 сентября
В воскресенье, 22 сентября, в Киеве и области ожидается небольшая облачность, однако осадков синоптики не прогнозируют.
Ветер преимущественно северо-восточный, 3-8 м/с.
Температура ночью +7...+12 °C, днем +21...+26 °C.
В Киеве будет немного теплее — ночью +10...+12 °C, днем +23...+25 °C.
Напомним, по прогнозам во Львове в воскресенье, 22 сентября, будет теплая погода. Переменная облачность, но осадков не ожидается. Вместе с тем синоптики предупреждают о серьезной угрозе из-за засушливой погоды.
По данным Укргидрометцентра, в Украине в следующие трое суток будет держаться теплая, сухая погода. На выходные в субботу, 21 сентября, и в воскресенье, 22 сентября, осадки не ожидаются.
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