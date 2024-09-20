Всесвітній день прибирання у Києві — українці об'єдналися для очищення планети

Всесвітній день прибирання у Києві 20 вересня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві на Дорогожичах у п'ятницю, 20 вересня, відбувся Всесвітній день прибирання. В ініціативі взяли участь волонтери, зірка гурту Kalush Orchestra КилимМен, посол Естонії та ведучий В'ячеслав Соломка.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Антоніна Карташева, яка побувала на місці події.

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Всесвітній день прибирання у Києві

Організаторка акції зазначила, що це справді незвичайний день для всього світу, оскільки мільйони людей з 211 країн об'єдналися, щоб очистити нашу планету.











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"Насправді під час повномасштабної війни в Україні дуже часто люди ще більше почали говорити, що "еко" — це не на часі, але хочу наголосити на тому, що ми живемо в країні, в якій іде війна, ми живемо в країні, в якій екоцид щодня, в якій екокатастрофа щодня, і ми сьогодні ще раз це відчули. У цей момент хочеться об'єднати людей", — наголосила організаторка акції.

За її словами, руйнування екосистем впливають на майбутнє і навіть на довголіття, скільки житиме українець після цієї страшної війни.

Нагадаємо, якість повітря в Києві ще більш погіршилася. Зранку 20 вересня столична влада попередила містян про задимлення, а вже за кілька годин смог посилився. У світовому рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям Київ вийшов на перше місце.

Також у Києві з’явився мурал під назвою "Мудрий панує над зірками", присвячений Головному управлінню розвідки. Він символізує роботу бійців ГУР, зокрема підрозділів Group 13 та Magura V5.