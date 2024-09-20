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Всесвітній день прибирання у Києві — хто взяв участь в ініціативі

20 вересня 2024 19:10
Аркадій Пастула - Редактор
Всесвітній день прибирання у Києві — українці об'єдналися для очищення планети
Всесвітній день прибирання у Києві 20 вересня. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Аркадій Пастула - Редактор

У Києві на Дорогожичах у п'ятницю, 20 вересня, відбувся Всесвітній день прибирання. В ініціативі взяли участь волонтери, зірка гурту Kalush Orchestra КилимМен, посол Естонії та ведучий В'ячеслав Соломка.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Антоніна Карташева, яка побувала на місці події.

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Всесвітній день прибирання у Києві

Організаторка акції зазначила, що це справді незвичайний день для всього світу, оскільки мільйони людей з 211 країн об'єдналися, щоб очистити нашу планету.

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  • Всесвітній день прибирання у Києві — хто взяв участь в ініціативі - фото 4
     
  • Всесвітній день прибирання у Києві — хто взяв участь в ініціативі - фото 5
     
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"Насправді під час повномасштабної війни в Україні дуже часто люди ще більше почали говорити, що "еко" — це не на часі, але хочу наголосити на тому, що ми живемо в країні, в якій іде війна, ми живемо в країні, в якій екоцид щодня, в якій екокатастрофа щодня, і ми сьогодні ще раз це відчули. У цей момент хочеться об'єднати людей", — наголосила організаторка акції.

За її словами, руйнування екосистем впливають на майбутнє і навіть на довголіття, скільки житиме українець після цієї страшної війни.

Нагадаємо, якість повітря в Києві ще більш погіршилася. Зранку 20 вересня столична влада попередила містян про задимлення, а вже за кілька годин смог посилився. У світовому рейтингу міст із найзабрудненішим повітрям Київ вийшов на перше місце. 

Також у Києві з’явився мурал під назвою "Мудрий панує над зірками", присвячений Головному управлінню розвідки. Він символізує роботу бійців ГУР, зокрема підрозділів Group 13 та Magura V5.

Київ Естонія прибирання Kalush Orchestra волонтери

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