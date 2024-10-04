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Не забудьте парасольки — синоптики спрогнозували погоду в Києві завтра

4 жовтня 2024 17:16
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Києві та області 5 жовтня від Укргідрометцентрі
Люди гуляють під дощем. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/ Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

У Києві та області у суботу, 5 жовтня, очікується мінлива хмарність. Температура повітря сягатиме +21 °С.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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5 жовтня в Київській області очікується хмарна погода з періодичними дощами. Вітер буде дутиме з північного сходу зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься в межах +11...+16 °С, а вдень підніметься до +16...+21 °С. У столиці температура вночі становитиме 14-16 градусів, вдень — +17...+19 °С.

Погода в Києві 5 жовтня
Прогноз погоди у Києві та області. Фото: скриншот

Раніше ми писали, що упродовж всього тижня, 30 вересня — 6 жовтня, очікується достатньо тепла погода. Дощі вірогідні у другій половині тижня, але вони не охоплять усю територію. 

Також вересень 2024 року в Києві став найтеплішим за всю історію спостережень. Середня температура повітря була +20,6 °С.

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