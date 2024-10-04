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Не забудьте зонтики — синоптики спрогнозировали погоду в Киеве завтра

4 октября 2024 17:16
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз погоды в Киеве и области 5 октября от Укргидрометцентра
Люди гуляют в дождь. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/ Игорь Кузнецов
Светлана Силенко - Редактор

В Киеве и области в субботу, 5 октября, ожидается переменная облачность. Температура воздуха будет достигать +21 °С.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киевской области 5 октября

5 октября в Киевской области ожидается пасмурная погода с периодическими дождями. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +11...+16°С, а днем поднимется до +16...+21°С. В столице температура ночью составит +14...+16 °С, днем +17...+19 °С.

Погода в Киеве 5 октября
Прогноз погоды в Киеве и области. Фото: скриншот

Ранее мы писали, что на протяжении всей недели, 30 сентября — 6 октября, ожидается достаточно теплая погода. Дожди возможны во второй половине недели, но они не охватят всю территорию.

Также сентябрь 2024 года в Киеве стал самым теплым за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха была +20,6 °С.

погода Киев Укргидрометцентр синоптик дождь погода в Украине

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