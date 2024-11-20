Удар РФ по посольствах 20 листопада — експерт оцінив ризики

Військові біля посольства США. Фото ілюстративне: Факти

Дозвіл Сполучених Штатів для України завдавати ударів вглиб російської території може спровокувати посилення обстрілів Києва. Зокрема, під загрозою опинилися посольства інших держав, зокрема і американське.

Таку думку висловив військовий аналітик Шон Белл в інтерв'ю Sky News у середу, 20 листопада.

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Посилення ударів по Києву

Белл переконаний, що Путін перебуває на межі свого гніву. Важливим сигналом стало те, що США тимчасово закривають своє посольство в Києві через загрозу ракетного удару.

Аналітик переконаний, що Путін вирішив посилити атаки на Київ після того, як США оголосили, що дозволять Україні запускати американські ракети великої дальності вглиб Росії.

При цьому Белл додав, що українська столиця має "досить ефективну" систему протиповітряної оборони, і посольства мають бути захищені. За його словами, росіяни скоріш за все не поважатимуть недоторканність посольств.

У зв'язку з цим існує реальний ризик того, що посольство може стати мішенню під час нападів на Київ. При цьому Белл вважає, що закриття посольств є лише запобіжним заходом і ніяк не може означати неминучість російських ударів.

Раніше ми повідомляли, що дипломати США пояснили причину закриття посольств у Києві.

Нагадаємо, посольство США в Києві повідомило про можливість "масованого" повітряного нападу на Україну 20 листопада. У зв'язку з цим посольство тимчасово припинить роботу.