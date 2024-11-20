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Опасность для посольств в Киеве — аналитик оценил риски удара РФ

20 ноября 2024 17:03
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
Удар РФ по посольствам 20 ноября - эксперт оценил риски
Военные у посольства США. Фото иллюстративное: Факты
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

Разрешение Соединенных Штатов для Украины наносить удары вглубь российской территории может спровоцировать усиление обстрелов Киева. В частности, под угрозой оказались посольства других государств, в том числе и американское.

Такое мнение высказал военный аналитик Шон Белл в интервью Sky News в среду, 20 ноября.

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Белл убежден, что Путин находится на грани своего гнева. Важным сигналом стало то, что США временно закрывают свое посольство в Киеве из-за угрозы ракетного удара.

Аналитик убежден, что Путин решил усилить атаки на Киев после того, как США объявили, что разрешат Украине запускать американские ракеты большой дальности вглубь России.

При этом Белл добавил, что украинская столица имеет "достаточно эффективную" систему противовоздушной обороны, и посольства должны быть защищены. По его словам, россияне, скорее всего, не будут уважать неприкосновенность посольств.

В связи с этим существует реальный риск того, что посольство может стать мишенью во время нападений на Киев. При этом Белл считает, что закрытие посольств является лишь мерой пресечения и никак не может означать неизбежность российских ударов.

Ранее мы сообщали, что дипломаты США объяснили причину закрытия посольств в Киеве.

Напомним, посольство США в Киеве сообщило о возможности "массированного" воздушного нападения на Украину 20 ноября. В этой связи посольство временно прекратит работу.

США Киев Украина война в Украине ракетный удар посольство

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