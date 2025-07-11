Чи безпечні київські атракціони - розслідування Наша Справа

Діти у мотузковому парку. Фото: depositphotos.

Мотузкові та тролейні парки давно стали улюбленими місцями відпочинку киян і туристів. Вони приваблюють можливістю активно провести час просто неба, подолати страх висоти та випробувати себе. Проте за яскравими платформами серед дерев і мальовничими трасами нерідко ховаються серйозні проблеми з безпекою.

Що ховається за розвагами у столичних мотузкових і тролейних парках — дивіться у розслідуванні "Нашої справи".

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Атракціони під загрозою у столичних парках

Щоб перевірити, наскільки ці атракціони відповідають стандартам, журналісти вирушили у рейд кількома столичними локаціями.

Результати виявилися тривожними: на деяких об'єктах виявлено зношене спорядження, ненадійні кріплення, а інструктори не завжди мали відповідну кваліфікацію. Усе це — потенційна загроза для життя та здоров’я відвідувачів.

Активісти вже не вперше б’ють на сполох і закликають міську владу звернути увагу на ситуацію. Утім, мерія, за словами самих активістів, часто ігнорує проблематику, посилаючись на відсутність порушень у документах. Хто саме перевіряє ці атракціони та як часто — залишається відкритим питанням.

Ще одне тривожне припущення, яке озвучили під час розслідування, — можливий зв’язок окремих компаній-власників парків із російським бізнесом. У період війни такі факти викликають особливе занепокоєння, адже мова йде не лише про безпеку, а й про національну відповідальність.

Нагадаємо, що у Києві нещодавно стався інцидент у мотузковому парку: з висоти впала дитина. Хлопчик отримав серйозні травми й був терміново доправлений до лікарні. Наразі правоохоронці з'ясовують обставини події та проводять офіційне розслідування.

Крім того, до суду скеровано справу заступника керівника управління капітальних вкладень КП "Київзеленбуд". За даними Печерської окружної прокуратури Києва, посадовця підозрюють у розтраті понад 6 мільйонів гривень з міського бюджету та внесенні неправдивих відомостей у службові документи.