Безопасны ли киевские аттракционы - расследование Наше Дело

Опасность на высоте — журналисты проверили веревочные парки Киева
Веревочные и троллейные парки давно стали любимыми местами отдыха киевлян и туристов. Они привлекают возможностью активно провести время под открытым небом, преодолеть страх высоты и испытать себя. Однако за яркими платформами среди деревьев и живописными трассами нередко скрываются серьезные проблемы с безопасностью.
Что скрывается за развлечениями в столичных веревочных и троллейных парках — смотрите в расследовании "Наша справа".
Аттракционы под угрозой в столичных парках
Чтобы проверить, насколько эти аттракционы соответствуют стандартам, журналисты отправились в рейд по нескольким столичным локациям.
Результаты оказались тревожными: на некоторых объектах обнаружено изношенное снаряжение, ненадежные крепления, а инструкторы не всегда имели соответствующую квалификацию. Все это — потенциальная угроза для жизни и здоровья посетителей.
Активисты уже не впервые бьют тревогу и призывают городские власти обратить внимание на ситуацию. Впрочем, мэрия, по словам самих активистов, часто игнорирует проблематику, ссылаясь на отсутствие нарушений в документах. Кто именно проверяет эти аттракционы и как часто — остается открытым вопросом.
Еще одно тревожное предположение, которое озвучили в ходе расследования, — возможная связь отдельных компаний-владельцев парков с российским бизнесом. В период войны такие факты вызывают особое беспокойство, ведь речь идет не только о безопасности, но и о национальной ответственности.
Напомним, что в Киеве недавно произошел инцидент в веревочном парке: с высоты упал ребенок. Мальчик получил серьезные травмы и был срочно доставлен в больницу. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и проводят официальное расследование.
Кроме того, в суд направлено дело заместителя руководителя управления капитальных вложений КП "Киевзеленстрой". По данным Печерской окружной прокуратуры Киева, чиновника подозревают в растрате более 6 миллионов гривен из городского бюджета и внесении ложных сведений в служебные документы.
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