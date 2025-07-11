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Главная Киев Опасность на высоте — журналисты проверили веревочные парки Киева

Опасность на высоте — журналисты проверили веревочные парки Киева

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 21:30
Безопасны ли киевские аттракционы - расследование Наше Дело
Дети в веревочном парке. Фото: depositphotos.

Веревочные и троллейные парки давно стали любимыми местами отдыха киевлян и туристов. Они привлекают возможностью активно провести время под открытым небом, преодолеть страх высоты и испытать себя. Однако за яркими платформами среди деревьев и живописными трассами нередко скрываются серьезные проблемы с безопасностью.

Что скрывается за развлечениями в столичных веревочных и троллейных парках — смотрите в расследовании "Наша справа".

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Аттракционы под угрозой в столичных парках

Чтобы проверить, насколько эти аттракционы соответствуют стандартам, журналисты отправились в рейд по нескольким столичным локациям.

Результаты оказались тревожными: на некоторых объектах обнаружено изношенное снаряжение, ненадежные крепления, а инструкторы не всегда имели соответствующую квалификацию. Все это — потенциальная угроза для жизни и здоровья посетителей.

Активисты уже не впервые бьют тревогу и призывают городские власти обратить внимание на ситуацию. Впрочем, мэрия, по словам самих активистов, часто игнорирует проблематику, ссылаясь на отсутствие нарушений в документах. Кто именно проверяет эти аттракционы и как часто — остается открытым вопросом.

Еще одно тревожное предположение, которое озвучили в ходе расследования, — возможная связь отдельных компаний-владельцев парков с российским бизнесом. В период войны такие факты вызывают особое беспокойство, ведь речь идет не только о безопасности, но и о национальной ответственности.

Напомним, что в Киеве недавно произошел инцидент в веревочном парке: с высоты упал ребенок. Мальчик получил серьезные травмы и был срочно доставлен в больницу. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства происшествия и проводят официальное расследование.

Кроме того, в суд направлено дело заместителя руководителя управления капитальных вложений КП "Киевзеленстрой". По данным Печерской окружной прокуратуры Киева, чиновника подозревают в растрате более 6 миллионов гривен из городского бюджета и внесении ложных сведений в служебные документы.

дети парки расследование проверки опасность
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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