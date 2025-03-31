За незавершений ремонт скверу у Шевченківському районі заплатили понад 6 млн гривень — судитимуть посадовця Київзеленбуду

Сквер у Києві. Фото: Київська міська прокуратура

Печерська окружна прокуратура Києва передала до суду справу заступника начальника управління капітальних вкладень КП "Київзеленбуд", якого звинувачують у розтраті бюджетних коштів та службовому підробленні. Йдеться про суму у понад 6 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

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Деталі справи

Встановлено, що у вересні 2024 року КП "Київзеленбуд" уклало контракт з приватною компанією на капітальний ремонт скверу в провулку Чеховському Шевченківського району. Загальна вартість робіт становила понад 6 млн гривень.

У сквері тривають роботи. Фото: Київська міська прокуратура

Згідно з умовами договору, роботи мали бути завершені до 22 грудня 2024 року. Проте вже в кінці грудня замовник підписав акти виконаних робіт і оплатив їх у повному обсязі.

Незавершений ремонт скверу. Фото: Київська міська прокуратура

Коли 10 січня 2025 року правоохоронці та працівники аудиторської служби перевірили стан робіт, з’ясувалося, що вони фактично не виконані. Під час огляду представники підрядної організації продовжували висаджувати квіти та виконувати роботи, які, за актами виконаних робіт, мали бути завершені ще до оплати.

Працівники ремонтують сквер. Фото: Київська міська прокуратура

Інвентар працівників. Фото: Київська міська прокуратура

Раніше ми писали, що у Києві перед судом постануть заступник директора КП "Київводфонд" та двоє керівників підрядних компаній, яких звинувачують у розтраті майже 500 тисяч гривень.

Також ми повідомляли, що у Києві забудовник заборгував місту 8,3 млн грн пайових внесків.