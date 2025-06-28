Прогноз погоди у Києві та області на завтра 29 червня

Наслідки негоди. Фото: УНІАН

Погода у Києві та області завтра, 29 червня, очікується з сильними поривами вітру. Водночас опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода у Києві та області 29 червня

Завтра буде хмарно з проясненнями. Вітер очікується північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а також пориви 15-18 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 29 червня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

по області вночі +12...+17 °C, вдень +21...+26 °C;

у Києві вночі +13...+15 °C, вдень +23...+25 °C.

Попередження про небезпеку

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через сильні пориви вітру до 18 метрів на секунду.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — зазначили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, 28 червня град та гроза накрили Київ. Мешканців столиці попередили про сильні пориви вітру.

А синоптик Наталка Діденко попередила українців про локальні дощі завтра та вітер. Температура повітря прогріється до +25 °C.