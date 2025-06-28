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Головна Київ Негода йде у Київ — чого очікувати від погоди завтра

Негода йде у Київ — чого очікувати від погоди завтра

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 18:30
Прогноз погоди у Києві та області на завтра 29 червня
Наслідки негоди. Фото: УНІАН
Ключові моменти Погода у Києві та області 29 червня Попередження про небезпеку

Погода у Києві та області завтра, 29 червня, очікується з сильними поривами вітру. Водночас опадів синоптики не прогнозують.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода у Києві та області 29 червня

Завтра буде хмарно з проясненнями. Вітер очікується північно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів на секунду, а також пориви 15-18 метрів на секунду.

Погода в Україні 29 червня
Прогноз погоди в Україні на 29 червня. Фото: Meteopost

Температура повітря:

  • по області вночі +12...+17 °C, вдень +21...+26 °C;
  • у Києві вночі +13...+15 °C, вдень +23...+25 °C.

Попередження про небезпеку

Синоптики оголосили перший (жовтий) рівень небезпеки через сильні пориви вітру до 18 метрів на секунду.

"Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту", — зазначили в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, 28 червня град та гроза накрили Київ. Мешканців столиці попередили про сильні пориви вітру.

А синоптик Наталка Діденко попередила українців про локальні дощі завтра та вітер. Температура повітря прогріється до +25 °C.

погода Київ негода Укргідрометцентр Київська область вітер
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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