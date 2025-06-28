Прогноз погоды в Киеве и области на завтра 29 июня

Последствия непогоды. Фото: УНИАН

Погода в Киеве и области завтра, 29 июня, ожидается с сильными порывами ветра. В то же время осадков синоптики не прогнозируют.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Киеве и области 29 июня

Завтра будет облачно с прояснениями. Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью 7-12 метров в секунду, а также порывы 15-18 метров в секунду.

Прогноз погоды в Украине на 29 июня. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по области ночью +12...+17 °C, днем +21...+26 °C;

в Киеве ночью +13...+15 °C, днем +23...+25 °C.

Предупреждение об опасности

Синоптики объявили первый (желтый) уровень опасности из-за сильных порывов ветра до 18 метров в секунду.

"Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта", — отметили в Укргидрометцентре.

Напомним, 28 июня град и гроза накрыли Киев. Жителей столицы предупредили о сильных порывах ветра.

А синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о локальных дождях завтра и ветре. Температура воздуха прогреется до +25 °C.