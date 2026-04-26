Негода накрила Київщину: вітер зірвав дах будинку та повалив дерева

Повалене дерево через негоду у Києві. Фото: патрульна поліція

У Києві 26 квітня вирує справжня негода. Столицю накрив сильний дощ з градом, а в області зафіксовано перші серйозні руйнування інфраструктури. Так, у Вишгороді вітер зірвав дах з будівлі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на місцеві Telegram-канали.

На Київщині з будівлі зірвало дах

Місцеві жителі повідомляли, що у Вишгороді дуже потужні пориви вітру. Вони виявилися настільки сильними, що з будівель зриває дахи.

Зірваний дах з будівлі у Вишгороді. Фото: кадр з відео

"Зірвало дах з будівлі у Вишгороді на Київщині", — повідомляють очевидці в місцевих каналах.

Крім того, у патрульній поліції Києва розповіли, що на вулиці Олександра Конинського впало велике дерево. Через це ускладнений рух транспорту в напрямку вулиці Павлінської.

Повалене дерево у Києві. Фото: патрульна поліція

Зазначається, що на місці працюють відповідні служби. Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

