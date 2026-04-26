Головна Київ Негода накрила Київщину: вітер зірвав дах будинку та повалив дерева

Негода накрила Київщину: вітер зірвав дах будинку та повалив дерева

Дата публікації: 26 квітня 2026 15:40
Повалене дерево через негоду у Києві. Фото: патрульна поліція

У Києві 26 квітня вирує справжня негода. Столицю накрив сильний дощ з градом, а в області зафіксовано перші серйозні руйнування інфраструктури. Так, у Вишгороді вітер зірвав дах з будівлі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на місцеві Telegram-канали. 

На Київщині з будівлі зірвало дах

Місцеві жителі повідомляли, що у Вишгороді дуже потужні пориви вітру. Вони виявилися настільки сильними, що з будівель зриває дахи. 

Негода у Києві 26 квітня
Зірваний дах з будівлі у Вишгороді. Фото: кадр з відео

"Зірвало дах з будівлі у Вишгороді на Київщині", — повідомляють очевидці в місцевих каналах.

Крім того, у патрульній поліції Києва розповіли, що на вулиці Олександра Конинського впало велике дерево. Через це ускладнений рух транспорту в напрямку вулиці Павлінської. 

null
Повалене дерево у Києві. Фото: патрульна поліція

Зазначається, що на місці працюють відповідні служби. Водіїв просять врахувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки. 

Раніше Новини.LIVE писали, яку станцію метро в Києві не могли відкрити понад 15 років. Йдеться про станцію "Печерська", яка будувалася одночасно з двома іншими — "Дружби народів" та "Видубичі".

Також ми писали, що 25 квітня у Києві дівчина впала у неогороджену яму з водою та отримала травми. За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. 

негода вітер погода в Києві
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
