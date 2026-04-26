Непогода накрыла Киевщину: ветер сорвал крышу дома и повалил деревья

Поваленное дерево из-за непогоды в Киеве. Фото: патрульная полиция

В Киеве 26 апреля бушует настоящая непогода. Столицу накрыл сильный дождь с градом, а в области зафиксированы первые серьезные разрушения инфраструктуры. Так, в Вышгороде ветер сорвал крышу со здания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на местные Telegram-каналы.

В Киевской области со здания сорвало крышу

Местные жители сообщали, что в Вышгороде очень мощные порывы ветра. Они оказались настолько сильными, что со зданий срывает крыши.

Сорванная крыша со здания в Вышгороде. Фото: кадр из видео

"Сорвало крышу со здания в Вышгороде на Киевщине", — сообщают очевидцы в местных каналах.

Кроме того, в патрульной полиции Киева рассказали, что на улице Александра Конинского упало большое дерево. Из-за этого затруднено движение транспорта в направлении улицы Павлинской.

Поваленное дерево в Киеве. Фото: патрульная полиция

Отмечается, что на месте работают соответствующие службы. Водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

