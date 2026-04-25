У Києві дівчина впала у неогороджену яму з водою та отримала травми

Яма з водою. Фото: Нацполіція

У Києві правоохоронці відкрили кримінальне провадження через травмування дівчини під час аварійних робіт. Інцидент стався через неналежне огородження небезпечної ділянки.

18-річна дівчина отримала травми, впавши у яму

Як з'ясували слідчі, про подію стало відомо під час моніторингу соціальних мереж. На проспекті Івасюка працівники аварійної бригади КП "Київтеплоенерго" виконували ремонт через порив труби холодного водопостачання, однак місце проведення робіт не було належно огороджене.

Внаслідок цього 18-річна місцева мешканка, проходячи повз, впала у заповнену водою яму та травмувала ногу. Потерпілій надали необхідну медичну допомогу.

За фактом інциденту розпочато кримінальне провадження через порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Місце ремонтних робіт. Фото: Нацполіція

Як повідомляли Новини.LIVE, у січні в Києві 16-річна дівчина впала в неогороджену яму з окропом на проспекті Лобановського. Вона зазннала 73% тіла опіків та була госпіталізована до Німеччини.

Медики тривалий час боролися за життя дівчини, але у березні вона померла в лікарні.