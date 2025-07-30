Київ накрила негода 30 липня - яка погода

Негода у Києві. Фото: кадр з відео

У вівторок, 30 липня, Київ накрила потужна злива. Негода перетворила вулиці міста на справжні річки.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Київ накрила негода

Через надмірну кількість опадів столиця стикнулася з ускладненням дорожнього руху, а жителям довелося долати справжні водні перешкоди на своєму шляху.

Український гідрометеорологічний центр раніше оголосив I рівень небезпечності — жовтий.

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Попередження стосувалося не лише Києва, а й Чернігівської, Черкаської та Кіровоградської областей. У регіонах спостерігалися значні дощі, а подекуди — грози, град і шквали вітру швидкістю до 20 м/с.

Фахівці попереджали, що негода може вплинути на роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб. Також можливі перебої у русі транспорту, що вже відчули на собі мешканці столиці — автомобілі частково опинилися у воді, а громадський транспорт рухався із затримками.

Карта небезпечних метеорологічних явищ. Фото: Укргідрометеоцентр

Раніше стало відомо, що 22 липня столицю накрила потужна злива — місто затопило. Внаслідок негоди у столиці повалились дерева.

Нагадаємо, що синоптики попередили жителів Одеси та області про зміну погоди.

Крім того, за прогнозом погоди, погода в Україні сьогодні має бути спекотною, але в деяких областях очікуються дощі з грозами.