Київ накрила негода 30 липня - яка погода

Негода паралізувала Київ — дороги столиці перетворилися на річки
У вівторок, 30 липня, Київ накрила потужна злива. Негода перетворила вулиці міста на справжні річки.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Київ накрила негода
Через надмірну кількість опадів столиця стикнулася з ускладненням дорожнього руху, а жителям довелося долати справжні водні перешкоди на своєму шляху.
Український гідрометеорологічний центр раніше оголосив I рівень небезпечності — жовтий.
Попередження стосувалося не лише Києва, а й Чернігівської, Черкаської та Кіровоградської областей. У регіонах спостерігалися значні дощі, а подекуди — грози, град і шквали вітру швидкістю до 20 м/с.
Фахівці попереджали, що негода може вплинути на роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб. Також можливі перебої у русі транспорту, що вже відчули на собі мешканці столиці — автомобілі частково опинилися у воді, а громадський транспорт рухався із затримками.
Раніше стало відомо, що 22 липня столицю накрила потужна злива — місто затопило. Внаслідок негоди у столиці повалились дерева.
Нагадаємо, що синоптики попередили жителів Одеси та області про зміну погоди.
Крім того, за прогнозом погоди, погода в Україні сьогодні має бути спекотною, але в деяких областях очікуються дощі з грозами.
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