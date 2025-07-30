Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Київ Негода паралізувала Київ — дороги столиці перетворилися на річки

Негода паралізувала Київ — дороги столиці перетворилися на річки

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 16:37
Київ накрила негода 30 липня - яка погода
Негода у Києві. Фото: кадр з відео

У вівторок, 30 липня, Київ накрила потужна злива. Негода перетворила вулиці міста на справжні річки.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Київ накрила негода

Через надмірну кількість опадів столиця стикнулася з ускладненням дорожнього руху, а жителям довелося долати справжні водні перешкоди на своєму шляху.

Український гідрометеорологічний центр раніше оголосив I рівень небезпечності — жовтий.

Негода паралізувала Київ — дороги столиці перетворилися на річки - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Попередження стосувалося не лише Києва, а й Чернігівської, Черкаської та Кіровоградської областей. У регіонах спостерігалися значні дощі, а подекуди — грози, град і шквали вітру швидкістю до 20 м/с.

Фахівці попереджали, що негода може вплинути на роботу енергетичних, будівельних і комунальних служб. Також можливі перебої у русі транспорту, що вже відчули на собі мешканці столиці — автомобілі частково опинилися у воді, а громадський транспорт рухався із затримками.

Негода паралізувала Київ — дороги столиці перетворилися на річки - фото 2
Карта небезпечних метеорологічних явищ. Фото: Укргідрометеоцентр

Раніше стало відомо, що 22 липня столицю накрила потужна злива — місто затопило. Внаслідок негоди у столиці повалились дерева.

Нагадаємо, що синоптики попередили жителів Одеси та області про зміну погоди.

Крім того, за прогнозом погоди, погода в Україні сьогодні має бути спекотною, але в деяких областях очікуються дощі з грозами. 

погода Київ негода синоптик дощ
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації