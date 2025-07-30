Киев накрыла непогода 30 июля - какая погода

Непогода парализовала Киев — дороги столицы превратились в реки
Во вторник, 30 июля, Киев накрыл мощный ливень. Непогода превратила улицы города в настоящие реки.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Киев накрыла непогода
Из-за чрезмерного количества осадков столица столкнулась с осложнением дорожного движения, а жителям пришлось преодолевать настоящие водные препятствия на своем пути.
Украинский гидрометеорологический центр ранее объявил I уровень опасности — желтый.
Предупреждение касалось не только Киева, но и Черниговской, Черкасской и Кировоградской областей. В регионах наблюдались значительные дожди, а местами — грозы, град и шквалы ветра скоростью до 20 м/с.
Специалисты предупреждали, что непогода может повлиять на работу энергетических, строительных и коммунальных служб. Также возможны перебои в движении транспорта, что уже ощутили на себе жители столицы — автомобили частично оказались в воде, а общественный транспорт двигался с задержками.
Ранее стало известно, что 22 июля столицу накрыл мощный ливень — город затопил. В результате непогоды в столице рухнули деревья.
Напомним, что синоптики предупредили жителей Одессы и области об изменении погоды.
Кроме того, по прогнозу погоды, погода в Украине сегодня должна быть жаркой, но в некоторых областях ожидаются дожди с грозами.
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