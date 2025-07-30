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Главная Киев Непогода парализовала Киев — дороги столицы превратились в реки

Непогода парализовала Киев — дороги столицы превратились в реки

Ua ru
Дата публикации 30 июля 2025 16:37
Киев накрыла непогода 30 июля - какая погода
Непогода в Киеве. Фото: кадр из видео

Во вторник, 30 июля, Киев накрыл мощный ливень. Непогода превратила улицы города в настоящие реки.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Киев накрыла непогода

Из-за чрезмерного количества осадков столица столкнулась с осложнением дорожного движения, а жителям пришлось преодолевать настоящие водные препятствия на своем пути.

Украинский гидрометеорологический центр ранее объявил I уровень опасности — желтый.

Непогода парализовала Киев — дороги столицы превратились в реки - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Предупреждение касалось не только Киева, но и Черниговской, Черкасской и Кировоградской областей. В регионах наблюдались значительные дожди, а местами — грозы, град и шквалы ветра скоростью до 20 м/с.

Специалисты предупреждали, что непогода может повлиять на работу энергетических, строительных и коммунальных служб. Также возможны перебои в движении транспорта, что уже ощутили на себе жители столицы — автомобили частично оказались в воде, а общественный транспорт двигался с задержками.

Непогода парализовала Киев — дороги столицы превратились в реки - фото 2
Карта опасных метеорологических явлений. Фото: Укргидрометеоцентр

Ранее стало известно, что 22 июля столицу накрыл мощный ливень — город затопил. В результате непогоды в столице рухнули деревья.

Напомним, что синоптики предупредили жителей Одессы и области об изменении погоды.

Кроме того, по прогнозу погоды, погода в Украине сегодня должна быть жаркой, но в некоторых областях ожидаются дожди с грозами.

погода Киев непогода синоптик дождь
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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