Негода у Києві — внаслідок падіння дерева загинула людина
28 жовтня 2023 10:59
Наслідки негоди в Києві. Фото: соцмережі
Сьогодні, 28 жовтня, внаслідок негоди у Києві загинула людина. На чоловіка впало дерево.
Про це повідомляє КМДА.
Читайте також:
Смерть через вітер
Інцидент стався у Шевченківському районі.
"Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від отриманих важких травм чоловік помер", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, Київ накрила негода. Потужний вітер валить рекламні щити та вириває дерева з корінням.
Також ми писали, що сьогодні у більшості областей України очікуються дощі. До того ж у деяких частинах країни будуть сильні пориви вітру — до 28-30 м/с.
Читайте Новини.LIVE!