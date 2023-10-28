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Негода у Києві — внаслідок падіння дерева загинула людина

28 жовтня 2023 10:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Негода у Києві — внаслідок падіння дерева загинула людина
Наслідки негоди в Києві. Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 28 жовтня, внаслідок негоди у Києві загинула людина. На чоловіка впало дерево.

Про це повідомляє КМДА.

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Інцидент стався у Шевченківському районі. 

"Медики намагалися реанімувати чоловіка, але від отриманих важких травм чоловік помер", — йдеться у повідомленні.

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Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні, 28 жовтня, Київ накрила негода. Потужний вітер валить рекламні щити та вириває дерева з корінням.

Також ми писали, що сьогодні у більшості областей України очікуються дощі. До того ж у деяких частинах країни будуть сильні пориви вітру — до 28-30 м/с.

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