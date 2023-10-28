Непогода в Киеве — в результате падения дерева погиб человек

Последствия непогоды в Киеве. Фото: соцсети

Сегодня, 28 октября, в результате непогоды в Киеве погиб человек. На мужчину упало дерево.

Об этом сообщает КГГА.

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Инцидент произошел в Шевченковском районе.

"Медики пытались реанимировать мужчину, но от полученных тяжелых травм мужчина умер", — говорится в сообщении.

Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, сегодня, 28 октября, Киев накрыла непогода. Мощный ветер валит рекламные щиты и вырывает деревья с корнями.

Также мы писали, что сегодня в большинстве областей Украины ожидаются дожди. К тому же, в некоторых частях страны будут сильные порывы ветра — до 28-30 м/с.