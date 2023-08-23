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Неймовірна краса: у Києві "Батьківщину-Мати" підсвітили кольорами державного прапора

23 серпня 2023 23:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Неймовірна краса: у Києві "Батьківщину-Мати" підсвітили кольорами державного прапору
Монумент "Батьківщина-Мати" світиться кольорами українського прапора. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Києві монумент "Батьківщина-Мати" підсвітили кольорами українського прапора. Зробили це з нагоди Дня Державного прапора України.

Новини.LIVE зібрали для вас неймовірні світлини краси вечірнього Києва.

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Велич монумента

Монумент "Батьківщина-Мати" світиться кольорами українського прапора. Фото: Новини.LIVE
Монумент "Батьківщина-Мати" світиться кольорами українського прапора. Фото: Новини.LIVE
Монумент "Батьківщина-Мати" світиться кольорами українського прапора. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, автором Тризуба, який нещодавно встановили на щит "Батьківщини-матері", є скульптор-монументаліст Олексій Пергамещик. За його словами, радянський герб, який висів до Тризуба, необхідно прирівняти до свастики. 

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