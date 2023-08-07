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У РФ відреагували на встановлення тризуба на "Батьківщині-матері"

7 серпня 2023 19:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У РФ відреагували на встановлення тризуба на "Батьківщині-матері"
Український герб на монументі "Батьківщина-мати". Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Росії вже відреагували на встановлення українського герба на монументі "Батьківщина-мати" у Києві. Там опублікували безглузде відео.

Відео росіян поширилося у соцмережах.

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Реакція РФ на тризуб на "Батьківщині-матері"

Громадяни Росії створили та поширили у соціальних мережах відео, де "матрьошка" збиває український тризуб із монумента "Батьківщина-мати". Після цього на щиті з'являється герб СРСР.

Нагадаємо, в неділю вранці, 6 серпня, тризуб на монументі "Батьківщина-мати" вже підняли до щита

Також ми писали, що раніше у мережі з'явилося відео, як до монумента "Батьківщина-мати" привезли український тризуб.

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