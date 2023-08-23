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Невероятная красота: в Киеве "Родину-Мать" подсветили цветами государственного флага

23 августа 2023 23:50
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Невероятная красота: в Киеве "Родину-Мать" подсветили цветами государственного флага
Монумент "Родина-Мать" светится цветами украинского флага. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Киеве монумент "Родина-Мать" подсветили цветами украинского флага. Сделали это по случаю Дня Государственного флага Украины.

Новини.LIVE собрали для вас невероятные фотографии красоты вечернего Киева.

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Величие монумента

Монумент "Родина-Мать" светится цветами украинского флага. Фото: Новини.LIVE
Монумент "Родина-Мать" светится цветами украинского флага. Фото: Новини.LIVE
Монумент "Родина-Мать" светится цветами украинского флага. Фото: Новини.LIVE

Напомним, автором Тризуба, который недавно был установлен на щит "Батькивщины-матери", является скульптор-монументалист Алексей Пергамещик. По его словам, советский герб, висевший до Тризуба, необходимо приравнять к свастике.

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