Невероятная красота: в Киеве "Родину-Мать" подсветили цветами государственного флага
23 августа 2023 23:50
Монумент "Родина-Мать" светится цветами украинского флага. Фото: Новини.LIVE
В Киеве монумент "Родина-Мать" подсветили цветами украинского флага. Сделали это по случаю Дня Государственного флага Украины.
Новини.LIVE собрали для вас невероятные фотографии красоты вечернего Киева.
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Напомним, автором Тризуба, который недавно был установлен на щит "Батькивщины-матери", является скульптор-монументалист Алексей Пергамещик. По его словам, советский герб, висевший до Тризуба, необходимо приравнять к свастике.