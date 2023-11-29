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Невдала підготовка до зими — який вигляд мають дороги в Києві

29 листопада 2023 17:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Невдала підготовка до зими — який вигляд мають дороги в Києві
Дороги у Києві. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві пройшли дощі та мокрий сніг. Після такої погоди на "підготовлених" до зими дорогах можна спостерігати сльоту. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Дороги в Києві

Служби у столиці не поспішають чистити дороги від мокрого снігу. Людям доводиться обходити калюжі та ями з водою. Це неабияк ускладнює рух у місті.

Дороги у Києві
Дороги у Києві. Фото: Новини.LIVE
Дороги у Києві
Дороги у Києві. Фото: Новини.LIVE
Дороги у Києві
Дороги у Києві. Фото: Новини.LIVE

Попередження про ожеледицю

Народний синоптик Наталка Діденко попередила мешканців Києва та прилеглих районів про ожеледицю.

За її словами, мокрий сніг почне підмерзати і замерзати. Наразі температура повітря близько нуля, а подекуди +1 °С. Ввечері очікується -4 °С, а вночі — -6 °С.

"Тому уявіть лишень, як буде слизько! Словом, ожеледиця вже починає плести свої інтриги, готується штовхатися, пхатися і підставляти ніжку. Дуже-дуже обережно і тим, хто ходить, і тим, хто їздить. Старшим людям бажано побути вдома", — наголосила Діденко.

Вона закликала водіїв зменшити швидкість, а пішоходам — бути обережними, адже є ймовірність збільшення травматизму, падінь, вивихів та переломів. 

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Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, середньомісячна температура у грудні буде на 1-1,5 градуса вище кліматичної норми, на відміну від листопада, в якому вона виявилась близькою до норми. Синоптики зазначили, що негода, яка накрила Україну, невдовзі закінчиться та у грудні не передбачається. Останній місяць року очікується без сильних тривалих морозів, але з невеликими частими опадами.

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