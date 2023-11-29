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Неудачная подготовка к зиме — как выглядят дороги в Киеве

29 ноября 2023 17:46
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Неудачная подготовка к зиме — как выглядят дороги в Киеве
Дороги в Киеве. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве прошли дожди и мокрый снег. После такой погоды на "подготовленных" к зиме дорогах можно наблюдать слякоть.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

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Дороги в Киеве

Службы в столице не спешат чистить дорогу от мокрого снега. Людям приходится обходить лужи и ямы с водой. Это очень усложняет движение в городе.

Дороги в Киеве
Дороги в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Дороги в Киеве
Дороги в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Дороги в Киеве
Дороги в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Предупреждение о гололеде

Народный синоптик Наталья Диденко предупредила жителей Киева и близлежащих районов о гололеде.

По ее словам, мокрый снег начнет подмерзать и замерзать. Сейчас температура воздуха около нуля, а местами +1 °С. Вечером ожидается -4 °С, а ночью — -6 °С.

"Поэтому представьте только, как будет скользко! Словом, гололедица уже начинает плести свои интриги, готовится толкаться, пихаться и подставлять ножку. Очень-очень осторожно и тем, кто ходит, и тем, кто ездит. Старшим людям желательно побыть дома", — подчеркнула Диденко.

Она призвала водителей снизить скорость, а пешеходам — быть осторожными, ведь есть вероятность увеличения травматизма, падений, вывихов и переломов.

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Пост Диденко. Фото: скриншот

Напомним, среднемесячная температура в декабре будет на 1-1,5 градуса выше климатической нормы, в отличие от ноября, в которой она оказалась близка к норме. Синоптики отметили, что накрывшая Украину непогода вскоре закончится и в декабре не предвидится. В последний месяц года ожидается без сильных продолжительных морозов, но с небольшими частыми осадками.

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