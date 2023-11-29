У Києві триває негода — яка ситуація на дорогах столиці зараз

Затори у Києві через негоду. Ілюстративне фото: izvestia.kiev.ua

У Києві триває ліквідація наслідків негоди. Зараз комунальні служби продовжують розчищення доріг, шляхопроводів, тротуарів та зупинок громадського транспорту від снігу. Жителів столиці закликали бути обережним, оскільки сьогодні, 29 листопада, також очікується сильний снігопад та оголошено І рівень небезпеки.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

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Несприятливі погодні умови у Києві 29 листопада

Київ продовжує перебувати під впливом несприятливих погодних умов. Комунальники обробляють протиожеледними засобами дороги та тротуари, щоб забезпечити безпеку жителів.

"Станом на ранок дорожні та комунальні служби разом залучили майже 450 одиниць снігоприбиральної спецтехніки та 4 500 співробітників для ручного прибирання", — зазначили в КМВА

Сьогодні, 29 листопада, у Києві також очікується негода та небезпечні метеорологічні явища. У КМВА оголосили І рівень небезпеки. На жителів столиці чекає сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиця на дорогах та пориви вітру до 15-20 м/с. Температура повітря буде від 0 до +2 °C.

Повідомлення про негоду. Фото: скриншот допису КМВА

Влада міста закликала водіїв надавати перевагу спецтранспорту, громадському транспорту та машинам екстрених служб на дорогах столиці.

Затори на в'їзді до Києва 29 листопада

Станом на ранок 29 листопада на в'їздах до Києва є затори з боку Вишневого. Водіям доведеться чекати одразу на кількох вулицях, зокрема на вулицях Набережне шосе та Набережно-Хрещатицькій.

Затори на в'їзді до Києва 29 листопада. Фото: Google Maps

Також зі сторони Броварів є затори у самому центрі Києва на вулицях Набережне шосе та Набережно-Хрещатицькій.

Затори на в'їзді до Києва 29 листопада. Фото: Google Maps

Затяжні черги з авто також зі сторони Чабанів через ремонтні роботи на вулиці Академіка Заболотного. Крім того, у центрі на вулицях Набережне шосе та Набережно-Хрещатицькій.

Затори на в'їзді до Києва 29 листопада. Фото: Google Maps

Однією з причин заторів на в'їзді до столиці є наявність блокпостів навколо Києва. Внаслідок цього автомобілі інколи довго не можуть в'їхати до міста.

Нагадаємо, патрульні Львівської області скеровують дорожні служби ліквідовувати наслідки негоди. Наразі через сильні сніги рух багатьма трасами ускладнено.

Додамо, в Україні продовжує вирувати негода, що значно погіршує ситуацію на дорогах. Зокрема, на території Київщини зафіксували 16 ДТП, з яких — одна аварія з потерпілими.