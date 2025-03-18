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Невідомі відкрили вогонь у спортклубі Білої Церкви — що відомо

18 березня 2025 13:05
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Білій Церкві сталася стрілянина у спортклубі
Поліція на місці стрілянини. Фото: ГУНП в Київській області
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Київській області, в Білій Церкві у вівторок, 18 березня, невідомі відкрили стрілянину в одному з торгівельно-розважальних центрів, внаслідок чого постраждала одна людина. Поліція Київщини проводить оперативні заходи щодо встановлення та затримання нападників.

Про це повідомила пресслужба ГУНП Київської області

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Повідомлення про інцидент надійшло до правоохоронців о 11:04. За попередньою інформацією, група зловмисників увірвалася до приміщення спортивного клубу, здійснила кілька пострілів та втекла. Один із відвідувачів спортзалу отримав поранення і був госпіталізований.

Стрілянина Біла Церква
Робота криміналістів. Фото: Національна поліція України
Стрілянина спортзал Біла Церква
ТЦ у Білій Церкві, де сталась стрілянина. Фото: Національна поліція України

На місце події прибули слідчо-оперативна група, криміналісти, кінологи та медики. Наразі тривають слідчі дії, правоохоронці встановлюють деталі злочину та опитують свідків. Подію зареєстровано у Білоцерківському районному управлінні поліції, вирішується питання про правову кваліфікацію злочину.

Нагадаємо, нещодавно у Києві сталась погоня із стріляниною.

Днями в Одесі на вулиці сталась стрілянина. Згодом стало відомо, що загинув одеський активіст Дем'ян Ганул. Один з активістів припустив, що місце вбивства було обране невипадково. 

Київ стрілянина поліція спортзал Біла Церква
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