В Белой Церкви произошла стрельба в спортклубе

Полиция на месте стрельбы. Фото: ГУНП в Киевской области

В Киевской области, в Белой Церкви во вторник, 18 марта, неизвестные открыли стрельбу в одном из торгово-развлекательных центров, в результате чего пострадал один человек. Полиция Киевщины проводит оперативные мероприятия по установлению и задержанию нападавших.

Об этом сообщила пресс-служба ГУНП Киевской области.

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Сообщение об инциденте поступило в правоохранительные органы в 11:04. По предварительной информации, группа злоумышленников ворвалась в помещение спортивного клуба, произвела несколько выстрелов и скрылась. Один из посетителей спортзала получил ранения и был госпитализирован.

Работа криминалистов. Фото: Национальная полиция Украины

ТЦ в Белой Церкви, где произошла стрельба. Фото: Национальная полиция Украины

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа, криминалисты, кинологи и медики. Сейчас продолжаются следственные действия, правоохранители устанавливают детали преступления и опрашивают свидетелей. Событие зарегистрировано в Белоцерковском районном управлении полиции, решается вопрос о правовой квалификации преступления.

Напомним, недавно в Киеве произошла погоня со стрельбой.

На днях в Одессе на улице произошла стрельба. Впоследствии стало известно, что погиб одесский активист Демьян Ганул. Один из активистов предположил, что место убийства было выбрано неслучайно.