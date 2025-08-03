Скандали в Муніципальній охороні Києва — розслідування

Муніципальна охорона Києва. Фото: КМДА

У лавах "Муніципальної охорони" Києва працює, ймовірно, колишній боєць так званої "ЛНР" Віллі Переходенко. Ба більше, комунальна організація фабрикувала внутрішні розслідування та не виплачувала зарплати.

Про це йдеться у випуску проєкту Новини.LIVE "Наша Справа".

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Серед працівників "Муніципальної охорони" — "тітушки" та сепаратисти

Зазначається, що наприкінці 2021 року керівником цієї комунальної організації став Сергій Чернишев, який раніше очолював Микитівський районний відділ поліції Горлівки. Один з колишніх працівників Володимир Ірландець повідомив, що після цього в "Муніципальній охороні" почалися зміни, але не на краще. Зокрема, йдеться про невиплату зарплат, набір на роботу "сепарів" та "тітушок", а також сфабриковані внутрішні розслідування.

Одним із таких "тітушок" став Євгеній Янюк (прізвисько "Кастет"). Громадський активіст та ветеран Олег Симороз розповів журналістці проєкту "Наша справа", що спершу він побачив його на місці незаконної забудови, а згодом його представили як одного із керівників "Муніципальної охорони" Дніпровського району.

"Ми зіштовхнулися з історією, коли мою громаду били "тітушки" на лівому березі поблизу незаконної забудови. Там була присутня "Муніципальна охорона" для того, щоб охороняти людей, громаду. Ми апелювали до міської влади, що це неадекватно, що якийсь забудовник може бити людей. Але вони ("Муніципальна охорона", — Ред.) не виконували свою функцію, будемо відверті. У нас було і 10 машин "Муніципальної охорони", і більше. Але в сам процес, коли били людей, вони не втручалися", — розповідає Симороз.

Крім того, у 2022 році стало відомо, що в лавах комунальної організації працює Віллі Переходенко, ймовірно, колишній боєць так званої "ЛНР". Заступник голови КМДА Андрій Крищенко пояснив це тим, що Переходенко надав довідку про несудимість та не повідомив про чинні кримінальні провадження, чим увів всіх в оману. Однак перед тим з'явилося відео, як керівник комунальної організації Сергій Чернишев забрав документи нібито того самого Віллі Переходенка з відділу кадрів просто посеред ночі.

Також голова постійної комісії Київради з питань бюджету Андрій Вітренко та громадський активіст, ветеран Олег Симороз заявляли, що "Муніципальна охорона" причетна до охорони сумнівних закладів. У центр скандалу потрапив столичний стриптиз-клуб Tootsie Gentlemen's club, де нібито неодноразово з’являлись муніципали. Цей заклад розміщений в будинку мера столиці Віталія Кличка.

Зазначимо, що комунальна організація "Муніципальна охорона" створювалась для працевлаштування ветеранів та відповідає за безпеку комунальних об’єктів Києва та патрулює столичні парки. Утримання цієї організації киянам цьогоріч обійдеться в майже мільярд гривень.

Нагадаємо, журналісти розкрили нові схеми легалізації грошей колишнього депутата Київради Дениса Комарницького. До них були залучені чиновники, депутати й представники комунальних підприємств.

Раніше в мережі з'явилося відео застілля посадовців КМДА, які випивали на роботі та спали прямо на підлозі.