Скандалы в Муниципальной охране Киева - расследование

Муниципальная охрана Киева. Фото: КГГА

В рядах "Муниципальной охраны" Киева работает, вероятно, бывший боец так называемой "ЛНР" Вилли Переходенко. Более того, коммунальная организация фабриковала внутренние расследования и не выплачивала зарплаты.

Об этом говорится в выпуске проекта Новини.LIVE "Наша Справа".

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Среди работников "Муниципальной охраны" — "титушки" и сепаратисты

Отмечается, что в конце 2021 года руководителем этой коммунальной организации стал Сергей Чернышев, который ранее возглавлял Никитовский районный отдел полиции Горловки. Один из бывших работников Владимир Ирландец сообщил, что после этого в "Муниципальной охране" начались изменения, но не к лучшему. В частности, речь идет о невыплате зарплат, наборе на работу "сепаров" и "титушек", а также сфабрикованных внутренних расследованиях.

Одним из таких "титушек" стал Евгений Янюк (прозвище "Кастет"). Общественный активист и ветеран Олег Симороз рассказал журналистке проекта "Наша Справа", что сначала он увидел его на месте незаконной застройки, а затем его представили как одного из руководителей "Муниципальной охраны" Днепровского района.

"Мы столкнулись с историей, когда моя громада была избита на левом берегу возле незаконного строительства. Была "Муниципальная охрана", чтобы защитить людей, громаду. Мы обратились к городским властям, что неадекватно, что какой-то строитель может бить людей. Но они ("Муниципальная охрана", — Ред.) не смогли выполнить свою функцию, мы будем откровенны. У нас было 10 автомобилей "Муниципальной охраны" и больше. Но в процесс, когда люди были избиты, они не вмешивались", — говорит Симороз.

Кроме того, в 2022 году стало известно, что в рядах коммунальной организации работает Вилли Переходенко — вероятно, бывший боец так называемой "ЛНР". Заместитель председателя КГГА Андрей Крищенко объяснил это тем, что Переходенко предоставил справку о несудимости и не сообщил о действующих уголовных производствах, чем ввел всех в заблуждение. Однако перед тем появилось видео, как руководитель коммунальной организации Сергей Чернышев забрал документы якобы того самого Вилли Переходенко из отдела кадров прямо посреди ночи.

Также председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета Андрей Витренко и общественный активист, ветеран Олег Симороз заявляли, что "Муниципальная охрана" причастна к охране сомнительных заведений. В центр скандала попал столичный стриптиз-клуб Tootsie Gentlemen's club, где якобы неоднократно появлялись муниципалы. Это заведение размещено в доме мэра столицы Виталия Кличко.

Отметим, что коммунальная организация "Муниципальная охрана" создавалась для трудоустройства ветеранов, отвечает за безопасность коммунальных объектов Киева и патрулирует столичные парки. Содержание этой организации киевлянам в этом году обойдется в почти миллиард гривен.

Напомним, журналисты раскрыли новые схемы легализации денег бывшего депутата Киевсовета Дениса Комарницкого. В них были вовлечены чиновники, депутаты и представители коммунальных предприятий.

Ранее в сети появилось видео застолья чиновников КГГА, которые выпивали на работе и спали прямо на полу.